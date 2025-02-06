MTA聯合CUNY 夏季帶薪實習開放申请

MTA攜CUNY開啟夏季實習申請，圖為過往參與計畫實習生。(MTA提供)

紐約大都會運輸署(MTA )與紐約市 立大學(CUNY)共同宣布，2025年聯合實習計畫 現正式開放申請；該計畫針對CUNY全市25所校區的在校生，提供全職、有薪的暑期實習機會，面向本科及研究生群體。

MTA表示，此實習計畫深受學生歡迎，2024年秋季實習名額僅110人，卻吸引超過3萬4000份申請，較前一年倍增。自2022年計畫啟動以來，MTA已於各局處錄用52名先前的實習生為全職員工，並有部分學生透過MTA其它實習計畫延續經驗積累。

MTA首席行政官卡米洛(Lisette Camilo)表示，此計畫能夠讓學生深入了解全國最大的運輸系統如何營運，並累積寶貴的工作經驗。

根據CUNY，在暑期完成全職實習後，部分學生可於新學期開始後轉為兼職，而全職實習生可透過約市立大學研究基金獲得包括醫療保險在內的福利。校方指，目前有約118名實習生正結束其在MTA的實習。

據介紹，該實習計畫涵蓋MTA旗下多個機構與業務，包括紐約市地鐵、公交、長島鐵路(Long Island Rail Road)、北線鐵路(Metro-North)、工程與建設(Construction & Development)，以及橋梁和隧道(Bridges and Tunnels)等，相關領域遍及法律、財務、建築、科技、環境科學、工程、房地產、車站營運、安全、運輸及傳播等多種職務。

MTA表示，憑藉CUNY遍布市內五區的院校網絡，當局可從多樣化的人才庫中選擇優秀實習生，讓其能有機會在北美最大的交通運輸體系中實際操作學習。該計畫由MTA提供經費，學生透過CUNY研究基金受聘。

有意申請的學生可於2月28日前，至CUNY x MTA Internship Program網頁cunyinternship-oaa-csm.symplicity.com/提交申請。