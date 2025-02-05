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堵車費有效果 六成紐約人盼繼續

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓堵車費開徵滿一個月，民調顯示多數民意認為其對緩解壅堵起到了作用。圖為曼哈頓收費區入口處的攝像頭。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓堵車費開徵滿一個月，民調顯示多數民意認為其對緩解壅堵起到了作用。圖為曼哈頓收費區入口處的攝像頭。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓堵車費開徵滿一個月，民意出現改觀。最新民調顯示，有近六成的受訪者希望收費繼續實行，而在紐約之外的美國其他都會區居民，則多數都認為收費政策有效減少了交通壅堵。

該民調由研究公司Morning Consult主辦，取樣對象為1203名紐約選民。調查結果顯示，四分之三經常前往曼哈頓收費區的受訪者表示，堵車費的確減少了車流量和隨之而來的交通壅堵。在受訪對象中，有39%認為堵車費減少了進出曼哈頓的通勤時間，還有41%認為堵車費縮短了收費區內部的通勤時間。反對以上兩種說法的受訪者則分別為27%和26%。

根據錫耶納學院(Siena College)在收費開始前所做的民調，有51%的紐約人反對堵車費政策。不過最新的民調結果則顯示堵車費獲得的支持率上升，每周多次進入收費區的通勤者有66%支持收費、曼哈頓收費區居民則有57%支持。

華人居民葉女士表示，她近來多次乘車經過曼哈頓收費區，發現交通確實順暢了很多，交通體驗大變樣。不過，她並沒有表達對徵收堵車費的支持，因為「畢竟是從自己兜裡掏出來的真金白銀。」

華人路先生在上周五晚高峰時段，只用了25分鐘就從家開車到了曼哈頓華埠。他表示，路況誠然變好，但支付昂貴的堵車費換取少許縮短的車程，並不是他想要的結果，只是因為他需要去的地方公共交通實在不便。他認為，收取堵車費對於需要前往偏僻地點的郊區居民來說，弊大於利，因為它限縮了人們的選擇，「你有公務在身不得不開車進城，公司又不給報銷，最終的經濟負擔只能自己消化。」

新州居民王先生也表示，他發現最近一個月，荷蘭隧道(Holland Tunnel)西側等待進入曼哈頓的車流明顯減少，平日動輒綿延超過2哩的壅堵隊伍很少再見到。但他認為，這是以愈來愈少的人願意前往曼哈頓和紐約市為代價的。在堵車費開徵後，他自己也大大減少了前往紐約的次數，因為即使只前往皇后區、不給曼哈頓「添堵」，也一樣無法避開繳費。他表示，如果人們都不去紐約了，那裡的商業怎麼辦？

堵車費 曼哈頓 民調

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