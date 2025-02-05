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法拉盛僑教中心2/8慶元宵 免費歌舞表演

記者高雲兒╱紐約報導
「世華經貿聯合會總會紐約分會」近日宣布，將於8日(周六)在紐約華僑文教服務中心舉辦免費文藝演出。(記者高雲兒╱攝影)
「世華經貿聯合會總會紐約分會」近日宣布，將於8日(周六)在紐約華僑文教服務中心舉辦免費文藝演出。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝元宵節，「世華經貿聯合會總會紐約分會」近日宣布，將於8日(周六)在紐約華僑文教服務中心舉辦免費文藝演出，邀請北方藝術學院師生獻藝，為社區增添節日氣氛。

理事長黃覺、副會長李瑞芳表示，演出結合現代與傳統藝術，誠邀社區民眾共襄盛舉。節目包括：「念台灣」，表達遊子思鄉之情；「元宵燈會」，再現元宵燈會熱鬧景象；「兄弟情」，詮釋「七步詩」背後情感；「英勇」，展現古代俠客精神；以及「憶江南」、「唐宮舞曲」等精彩節目。

其中，「念台灣」的編舞者崔蓉蓉是來美50年的資深舞蹈家。她於1970年代獲得美國舞蹈大師瑪莎·葛蘭姆獎學金來美深造現代舞，1980年起在葛蘭姆舞校教授舞蹈，目前任教於北方藝術學院。

紐約華人婦女總商會創會會長徐朱留弟表示，崔蓉蓉的舞蹈造詣深厚，她的作品深入社區，意義非凡，難得一見，誠摯邀請民眾前來欣賞；社區人士楊愛倫、王寶君等亦表示期待現場觀賞。

本次活動將於2月8日下午3時舉行，地點位於紐約華僑文教服務中心，地址為41路133-32號，活動免費入場，主辦方誠邀社區民眾共度元宵佳節。

華人 元宵節 現代舞

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