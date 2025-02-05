紐約親子互助會 表揚70志工回饋社區

紐約親子互助會近日於布碌崙(布魯克林)第310小學舉行義工感謝會，表彰逾70名為社區服務的志工，感謝他們長期透過不同方式回饋社區。(記者馬璿╱攝影)

紐約親子 互助會(PCR)近日於布碌崙 (布魯克林)第310小學舉行義工感謝會，表彰逾70名為社區服務的志工，感謝他們長期透過不同方式回饋社區。

本次表彰會除頒發38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)辦公室發放的義工獎項、43選區市議員莊文怡義工獎項、總統義工獎外，也邀請「Partnerships for Park」頒獎予維護公園秩序與整潔的義工。

紐約親子互助會會長黃妮可表示，今年感謝會是自疫情後睽違已久的實體頒獎，希望藉此讓義工的努力獲得肯定。親子互助會的義工年齡層廣，從兩歲就被爸媽帶來幫忙撿樹枝和垃圾的小孩子，到80多歲的長輩都有，只要有心都能加入，而不論何種活動與類型，義工們所付出的每分鐘對社區都非常重要，在華人社區缺乏語言管道與資源的困境下，有義工的自發性幫忙，能確實讓社區變得愈來愈好。

她表示，日落公園 一帶居住的家庭多，透過眾人之力共同創造一個符合社區條件的環境，是親子互助會一直以來努力的目標。黃妮可另補充，許多孩子的父母都忙於工作，但讓孩子加入義工團隊，不只可以讓他們做中學並減少沉溺在科技產品的時間，更能藉此讓孩子了解未來職業的方向並不只限於醫生、律師等傳統觀念下的「成功道路」，協會希望孩子不管是擔任中文翻譯或是協助長者等方式，看見自己的價值與不同的職業選擇。

未來親子互助會的活動也將更聚焦在家庭面向，例如到春季可舉行撿樹枝大賽等趣味活動，鼓勵父母帶著孩子一同參與，增加家庭成員之間的凝聚力。