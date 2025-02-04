迎接「超級盃」 紐約州即起嚴打酒駕

「超級盃」期間，紐約州將加強酒後駕駛執法。(本報資料照)

全國性運動盛事「超級盃 」(Super Bowl)將於9日(周日)舉行，紐約州 3日宣布，將從即日起開展打擊酒後駕駛和未成年人飲酒的執法行動，行動將持續一周，直至9日「超級盃」比賽結束。行動期間，州執法人員將會增加在公路上的巡查和固定檢查站，以更有效地威懾和制止酒後駕車等危險行為。

州府及州警等部門警示駕駛員，任何劑量的酒精都可能影響駕駛者的視覺、行動和判斷力，哪怕只有一杯酒，也不要飲用。此外，當局還特別提示，如果聚會或宴會的東道主為客人提供酒精飲品，而客人當晚因酒後駕駛而發生車禍，東主也可能被追究連帶責任。因此作為東主或親友，應主動勸阻和拒絕飲酒者開車，並安排清醒的駕駛員送他們回家。

為確保飲酒者能夠順利回家，州長交通安全委員會(Governor's Traffic Safety Committee)和紐約州「終結危險駕駛」基金(STOP-DWI Foundation)聯合推出手機應用程式「Have a Plan」，使用該程式能夠幫助飲酒者呼叫計程車。此外，程式內提供有關酒後駕駛的法律和處罰標準，用戶還能舉報疑似酒後駕駛的車輛。該程式在蘋果、安卓和Windows操作系統中均可下載。

統計結果顯示，在去年「超級盃」周末期間，紐約州共開出了8388張交通罰單，逮捕262名涉嫌酒後駕駛者。州法規定，駕駛員血液酒精濃度(BAC)達到0.08%時，即構成酒後駕駛(DWI)。初次酒後駕駛者最高可被判處一年監禁、罰款500至1000元、吊銷駕照 至少六個月，十年內再犯者則構成重罪，最高可處七年監禁；第四次酒後駕駛者，除刑罰外，還將被永久吊銷駕照。而當BAC介於0.05%至0.07%時，屬於酒精影響下駕駛能力受損(DWAI/Alcohol)，最高可處監禁15天、罰款300至500元、駕照暫停90天。