亞洲協會李安回顧展 14日斷背山打頭陣 導演將親臨多場

亞洲協會將自14日起舉辦李安導演作品回顧展,展映多部由李安執導的電影,李安也將親臨現場與觀眾互動。(亞洲協會提供)

紐約亞洲協會(Asia Society New York)將於14日(周五)至23日(周日)舉辦「水與油:李安電影回顧展」(Water and Oil: The Movies of Ang Lee),呈現多部由華裔 導演李安執導的長片作品,活動期間,李安將多次親臨現場,與觀眾互動。

此次電影回顧展將放映李安從影至今的14部作品。系列活動將以14日晚間的情人節(Valentine's Day)特別放映揭開序幕,展映獲得多項奧斯卡獎 項的「斷背山」(Brokeback Mountain, 2005)。

本次活動得到駐紐約台北文化中心支持。據介紹,李安1954年生於台灣,23歲移民美國,進入紐約大學攻讀電影,後來成為首位兩度榮獲奧斯卡最佳導演獎的亞裔 導演。

他曾在談及作品中顯現的文化差異時表示,「東方與西方就像水和油,無法相容。」然而,他也曾說,自己實為一位深受儒家思想影響的導演。即便是拍攝「冰風暴」(The Ice Storm, 1997) 或「胡士托風波」(Taking Woodstock, 2009)等西方題材的電影時,他也會關注孝道與個人意志之間的張力,與「喜宴」(1993)、「臥虎藏龍」(2000)等東方題材裡中所展現的情感深度與文化探討一脈相承。

亞洲協會表示,李安作品中看似對立的「東與西、早期與晚期、商業與獨立」等元素,更應視作「相輔相成的力量」,成就了他作品的獨特性。

在過去30餘年中,李安從含有爆破場面的好萊塢製作「雙子殺手」(Gemini Man, 2019)到根據簡·奧斯汀原著改編的「理性與感性」(Sense and Sensibility, 1995);和根據張愛玲原著改編的「色,戒」(2007),以及他在上世紀末完成的「家庭三部曲」,即「推手」、「喜宴」、「飲食男女」等,創作風格多樣而豐富。

亞洲協會策展人普凱士(Inney Prakash)認為,作為第一批在全球舞台廣受矚目的亞裔導演之一,李安在製作過程中必然面臨許多挑戰與妥協,但他始終保持自我風格,並與摯友兼合作夥伴夏慕斯(James Schamus)通力合作。普凱士說,李安的作品無論題材如何變化,都圍繞著思念、禮俗、壓抑與存在主義等主題,形塑出兼具深度與廣度的藝術成就。

本次影展將完整放映李安的所有長片作品。據亞洲協會,李安預計將出席「斷背山」、「臥虎藏龍」、「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)和「色,戒」的放映場次。同時,在「飲食男女」放映結束後,與李安曾長期合作的剪輯師司奎爾(Tim Squyres)也會與觀眾進行座談。

回顧展中,大部分電影將以35毫米膠片或數字電影(DCP)格式放映,而「推手」則為2K數位修復版本。

詳情請至hhttps://reurl.cc/5DQ0dz。