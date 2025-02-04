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佛光山紐約道場新春祈福 逾3500人參與 州長霍楚到訪

記者尤昱程／紐約報導
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州長霍楚於日前參訪佛光山紐約道場，表彰佛光山在性別平等、移民支持及人道援助方面的努力。(佛光山紐約道場提供)
州長霍楚於日前參訪佛光山紐約道場，表彰佛光山在性別平等、移民支持及人道援助方面的努力。(佛光山紐約道場提供)

佛光山紐約道場於農曆新年期間舉辦新春祈福活動，自除夕至大年初五累計吸引超過3500人參與。紐約州霍楚(Kathy Hochul)近日到訪，參與寺院儀式並表彰佛光山在文化、教育、環保及社區服務方面的貢獻。

佛光山紐約道場文化表演，童軍帶來歌唱表演。(記者尤昱程╱攝影)
佛光山紐約道場文化表演，童軍帶來歌唱表演。(記者尤昱程╱攝影)

為推廣素食文化，主辦方特別舉辦了美食廣場活動，現場設有素食攤位，提供紅豆餅、蘿蔔糕、刈包、關東煮等多種素食料理，由義工製作，青年團則義賣茶飲與點心。佛光山童軍也於當日進行文化表演，其中包括舞龍舞獅、古箏演奏、歌唱表演及扯鈴等，吸引眾多民眾觀賞。

佛光山紐約道場文化表演，童軍帶來舞龍表演。(佛光山紐約道場提供)
佛光山紐約道場文化表演，童軍帶來舞龍表演。(佛光山紐約道場提供)

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧說，對於新的一年，佛光山紐約道場特別以「向前有路，光明在望」作為祝福語，期許信眾在人生道路上無論遇到何種曲折變化，都能懷抱信心，迎向光明未來。

佛光山紐約道場於農曆新年期間舉辦新春祈福活動，自除夕至大年初五累計吸引超過350...
佛光山紐約道場於農曆新年期間舉辦新春祈福活動，自除夕至大年初五累計吸引超過3500人參與。(記者尤昱程╱攝影)

除了許多信眾特地前來參拜祈福，霍楚此行首次參與佛教儀式，在監院有霖法師及陳澄慧陪同下，進行叩鐘祈福，並頒發榮譽證書，表彰佛光山在性別平等、移民支持及人道援助方面的努力。她強調州政府將持續推動亞裔社區安全，並已將農曆新年後的星期三訂為學校假日，以促進家庭團聚。

此外，霍楚州長參觀文化廣場，體驗剪紙與書法，並與民眾互動。佛光青年團代表向州長介紹「三好運動」與「人間音緣」音樂計畫，推廣環保理念與正向價值。監院有霖法師表示，佛光山將持續深化文化與社區服務，促進社會和諧。

活動期間，多位政要及社區代表出席，包括市議員黃敏儀、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、僑教中心副主任王鈺淇、美國童軍區域副指揮Herb Brown等人。

霍楚 亞裔 紐約州

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