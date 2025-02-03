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華美協進社家庭日 民俗文化慶新春

記者曹馨元╱紐約報導
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家庭日設立了剪窗花、福字拓印及福字集郵等多個體驗站，排隊的觀眾絡繹不絕。(記者曹馨元╱攝影)
家庭日設立了剪窗花、福字拓印及福字集郵等多個體驗站，排隊的觀眾絡繹不絕。(記者曹馨元╱攝影)

2日，位於曼哈頓下城的紐約華美協進社，攜北京恭王府博物館舉辦新春家庭日，通過體驗「福字拓印」、「剪窗花」、「漆扇製作」等民俗文化，為在場百餘個家庭帶來傳統、現代交織的春節氛圍；中國駐紐約總領事陳立到場並致詞。

本次家庭日由熱鬧的舞龍舞獅拉開序幕，並有古琴、打鼓及中國古典舞「採薇」的精彩演出。與此同時，華美協進社一樓設立了剪窗花、福字拓印及福字集郵等多個體驗站，排隊的觀眾絡繹不絕；而二樓也舉辦了一系列體驗工坊，讓大人小孩都能親手嘗試香囊製作、結繩技藝、臉譜繪製等傳承已久的民俗，並學習中國建築中的榫卯結構。

帶著兒子穿梭在各體驗站之間的李女士表示，她認為此次新春家庭日活動對孩子們很有教育意義，「尤其是像我兒子這樣的第二代移民，從小沒有體驗中華文化的氛圍，這樣的機會特別寶貴」。李女士的兒子今年12歲，雖然每年春節都會與媽媽一起穿上傳統服飾，但主要都是在家慶祝，從來沒體驗過一些節日特色民俗，也是在活動現場第一次瞭解到剪窗花、拓印等工藝，「我最喜歡福字集郵，裡面的一些印章都特別漂亮」。

位於中國北京的恭王府博物館是全國重點文物保護單位，且素有「萬福園」之稱。作為有240餘年歷史的清代王府建築群，其古建築和園林中的布局、彩畫、磚雕等，到處充滿福文化元素。

而在家庭日現場，恭王府的福字也隨處可見，頗受歡迎的漆扇製作就是在「福」字扇面上用大漆顏料畫染上獨一無二的花紋；漆扇製作的工作人員介紹到，「恭王府的福字代表多子、多福、多財、多壽、多田，這麼好的意喻也是給大家最好的節日祝福」。

頗受歡迎的漆扇製作就是在「福」字扇面上用大漆顏料畫染上獨一無二的花紋。(記者曹馨...
頗受歡迎的漆扇製作就是在「福」字扇面上用大漆顏料畫染上獨一無二的花紋。(記者曹馨元╱攝影)
紐約華美協進社攜北京恭王府博物館舉辦新春家庭日，為在場百餘個家庭帶來濃厚的春節氛...
紐約華美協進社攜北京恭王府博物館舉辦新春家庭日，為在場百餘個家庭帶來濃厚的春節氛圍。(記者曹馨元╱攝影)

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