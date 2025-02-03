川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

總統川普 日前宣布，將對加拿大和墨西哥商品課徵25%的關稅 、對中國大陸加徵10%的關稅。紐約民代警告，民眾將會因物價上漲而受到更多財務壓力；華人超市業者2日也表示，「百姓們將很快就會看到價格上的變化」。

2日，川普在社交媒體「真實社群」(Truth Social)上表示，加拿大、墨西哥和中國在內的許多國家，在過去幾十年來，一直通過貿易不斷剝削美國；如今，這樣的日子該結束了，「會不會有痛苦呢？有(也可能沒有)，但我們會讓美國再次偉大，這麼做值得其代價」。

同日，紐約州聯邦參議員陸天娜批評川普的關稅政策為「一團糟」。她表示，紐約居民將因關稅上漲而導致生活成本增加、可支配收入變少，且紐約有大量主攻食品出口的多種職業，關稅引發的貿易戰會讓這些業主無法出口商品。

曼哈頓華埠 老字號「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了，現在對中國的產品再加10%，我們也不會有太多壓力」。他認為，受到更多影響的將會是從墨西哥進口的蔬菜和水果，這些商品大量供應至華埠餐館，會導致菜單上的價格也有所增高。

據陳希的經驗，關稅上漲的政策之下，處於超市、餐館業的下游供應鏈會馬上搶貨、囤貨，且會即刻按照加關稅之後的價格報價，「漲價都是馬上漲，跌是慢慢跌；百姓們很快就會看到物價的變化」。

而華埠商業改進區行政總監陳作舟認為，川普的一系列政策之下，「所有人都無可避免地會受影響」；他舉例，大量進口自墨西哥的牛油果價格都要上浮25%，「老闆都會擔心顧客吃不消」。

陳作舟表示，因川普的關稅政策與大規模驅逐計畫，華埠商家將面臨「成本高、人工(費用)高、客人少」的情況，「但華埠好在還有遊客過來，法拉盛人流肯定更少」；相比商家，陳作舟更擔心關稅對民眾的影響，「原本100塊的東西要漲到125塊，大家怎麼買得起？」