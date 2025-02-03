聯合愛迪生擬調漲2026電費與燃氣費 民眾叫苦

聯合愛迪生電力公司近日向州府提案，計畫自2026年1月1日起調漲電費11.4%與燃氣費13.3%。(Con Edison)

聯合愛迪生電力公司(Con Edison)近日向紐約州 公共服務委員會(New York State Public Service Commission)提案，計畫自2026年1月1日起，調漲電費11.4%與燃氣費13.3%，以籌措額外資金投入清潔能源及基礎設施升級。對此民眾擔憂生活成本進一步攀升。

根據聯合愛迪生的計畫，公司希望透過此次調價額外增加16億元電力輸送系統收入，並在燃氣基礎設施方面增加4億元。該公司表示，隨著建築與交通電氣化發展，以及新建設項目的增長，能源需求持續上升，電網必須進行升級，以確保穩定供應。此外，愈來愈多用戶根據紐約州氣候法轉向使用熱泵與電動車，公司認為此次調整將有助於未來能源轉型。

然而，調漲計畫卻引發消費者不滿，部分民眾擔憂生活成本進一步攀升。在社群媒體 上，有民眾分享1月與去年同比的電費帳單，批評電價逐年上漲，「紐約電費已經到貴得不可思議的地步了」，直言「如今用電幾乎成了奢侈品」。亦有聲音質疑聯合愛迪生以基礎建設為由提高費率，實際上卻將負擔轉嫁至一般用戶，認為「最終買單的還是普通民眾」。

對此，聯合愛迪生表示，公司意識到許多客戶正面臨經濟壓力，因此計畫擴大能源補助計畫(Energy Affordability Program)，幫助更多低收入 戶減少電費開支。

據悉，2024年該公司已為參與該計畫的用戶提供超過3億元的帳單折扣。此外，該公司強調，擬議的電費調漲中約27%與燃氣費調漲中約14.5%來自於能源基礎設施的財產稅增加，而非純粹的經營成本提升。

根據程序，提案將進行為期11個月的審查，期間紐約州公共服務委員會將舉行聽證會，允許民選官員、消費者團體、環保倡導者等提供證詞。最終調漲方案是否通過，仍有待審查結果出爐。