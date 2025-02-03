陸天娜批川普政策 損害華社福利

紐約州國會參議員陸天娜(左)2日在法拉盛華策會召開記者會。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)2日在法拉盛華人策劃協會(CPC)召開記者會，批評川普 政府暫停聯邦補助資金的決策，認為此舉將影響華裔社區，尤其是依賴食物銀行、學校午餐計畫與其他福利的低收入 家庭。她警告，此政策若落實，將對弱勢群體帶來嚴重衝擊，呼籲民眾關注政策發展。

陸天娜表示，聯邦政府暫停補助與貸款資金的決策將影響紐約市內多個依賴聯邦資助的計畫，包括食物銀行、學校午餐計畫、供暖補助與警消資金等。她指出，多州檢察總長已聯手提起訴訟，以尋求法律途徑阻止政策實施，「如果這項政策生效，將影響數十萬依賴這些資源的居民，尤其是低收入家庭與長者」。

對於日前川普總統簽署行政命令，決定自4日(周二)起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅 ，對中國商品加徵10%關稅，陸天娜表示，此舉可能推高物價，加重家庭經濟負擔。她指出，中國為美國市場主要供應國，提供大量電子產品、服飾、家具及食品，墨西哥與加拿大則為農產品與建材的主要來源。關稅政策恐進一步影響食品價格與住房成本，「這不僅是貿易問題，而是關乎民眾日常開支的負擔」。

陸天娜也批評川普過去的種族言論可能助長對華裔的不公平對待，並憂心共和黨掌控國會後，針對中國與移民的法案更易通過。她強調，政府應聚焦國家安全與經濟，而非讓政策演變為對亞裔社群的不公平對待。

此外，陸天娜關注政府近期授權企業家馬斯克(Elon Musk)存取財政部數據，認為這可能影響所有接受聯邦資助的非營利組織，包括亞裔、猶太及基督教社會服務機構，「若聯邦政府對部分機構資金進行審查，恐影響社會服務的穩定性」。