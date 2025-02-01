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融合AR展示 150呎蛇形裝置品亮相世貿中心

記者范航瑜／紐約報導
有華人在社群媒體上「小紅書」留言表示白色不吉利，整體設計與春節氣氛無關。(記者曹馨元╱攝影)
有華人在社群媒體上「小紅書」留言表示白色不吉利，整體設計與春節氣氛無關。(記者曹馨元╱攝影)

農曆新年的到來，令紐約市多地洋溢著節日氛圍。曼哈頓世貿中心交通樞紐The Oculus主大廳內，一座新亮相的蛇形藝術裝置「無限和諧」，成為今年春節的亮點之一，長達150呎的互動雕塑將從即日起展出至2月12日(周三)，並融合了增強現實(AR)技術。

也有華人居民表示，作品富有設計感，讓人聯想到寶格麗標誌性的「靈蛇」設計，以不同連...
也有華人居民表示，作品富有設計感，讓人聯想到寶格麗標誌性的「靈蛇」設計，以不同連接金質鱗片組合而成。(記者曹馨元╱攝影)

「無限和諧」雕塑的高度有4至7呎，蜿蜒貫穿Oculus主大廳，由兩個相匹配的雕塑部分組成。主創團隊表示，作品以流動的曲線形式展現陰陽平衡，寓意新年對所有人的美好祝願。除了視覺上的驚豔，觀眾可通過掃描雕塑上的二維碼，使用手機控制增強現實中的蛇形動畫，讓蛇隨著指尖舞動。

此作品由亞洲文化推廣組織Lucky Rice創辦人張丹妮(Danielle Chang)，與藝術家Warren King、建築師Richard Gluckman及Andrew Weigand共同創作，靈感源自Oculus建築設計師卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)的建築語言。雕塑以莫比烏斯帶的形式重新詮釋蛇形意象，代表生命無限循環的成長與和諧。

張丹妮在其個人Instagram平台上發文表示，「如果你去紐約，我希望你能看看這條蛇——以及每天穿過Oculus的25萬名遊客。蛇將改變整個空間，它本身就是轉變的象徵，也是我們在農曆新年中可以汲取的能量。」

該作品當前已在華社中引發不少熱議，有華人在社群媒體上「小紅書」留言表示，「看起來好看，實際效果有些『買家秀』」，「白色不吉利，和春節無關」，還有人認為「看起來很簡陋，路過時以為是裝修的圍擋」。

不過，也有華人居民表示，作品富有設計感，讓人聯想到寶格麗標誌性的「靈蛇」設計，以不同連接金質鱗片組合而成，「蛇的形象本來就不是那麼老少皆歡，我上班路上看到這條蛇立馬就想起了寶格麗的設計，都是將蛇的形態解構，有很強的幾何感。我覺得這還是一個很適合Oculus的設計。」

曼哈頓世貿中心交通樞紐The Oculus主大廳內，一座新亮相的蛇形藝術裝置「無...
曼哈頓世貿中心交通樞紐The Oculus主大廳內，一座新亮相的蛇形藝術裝置「無限和諧」，成為今年春節的亮點。(取自Danielle Chang官方Instagram平台帳號@thedaniellechang)

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