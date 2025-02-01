迎接農曆蛇年 大都會藝術博物館活動滿檔

大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓大都會藝術博物館 (MET)日前舉辦農曆新年慶典，以慶祝蛇年到來並弘揚來自亞洲各地的新年傳統；當日，博物館全天開設由藝術家主持的工作坊、表演以及互動活動，並有多位華人 講解員用中文向參觀者介紹藏品。

大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／攝影)

慶典活動於中午由溫志明洪拳國術總會(Wan Chi Ming Hung Gar Institute)的傳統醒獅表演揭開序幕。隨後，日裔演員村岡(Alan Muraoka)與「芝麻街」(Sesame Street)木偶師帶來以農曆新年傳統為主題的表演，以及Peter Lin領導的「AAPI Jazz Collective」，呈現融合亞洲文化元素的爵士樂演出。州眾議員金兌錫(Ron Kim)也到場送上祝福。

大都會藝術博物館慶農曆蛇年，「鵲華秋色圖」仿卷展出並提供講解。(記者劉梓祁／攝影) 大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／攝影)

當日下午，紐約韓國表演藝術中心也表演了傳統扇子舞，以及越南 文化遺產中心的現場演唱。除了表演外，MET全日提供多樣的藝術創作工作坊，許多穿有新年主題服裝的家庭動手製作「招財連環紙蛇」，並共同設計象徵蛇年的蛇形裝置。

數十個活動中，包括越南裔童書作家Hanh Bui主持的親子共讀，同時，來自全市不同區域的華人社區組織，也在現場提供藝術展示、活動資訊及各類資源，包括法拉盛藝文中心(Flushing Town Hall)、「心目華埠」(Think!Chinatown)和「Yu & Me」書店等。

當日有傳統的醒獅表演，全場座無虛席。(記者劉梓祁╱攝影) 大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)

在博物館展廳內，來自皇后區的設計師兼古箏音樂家呂皎(Clae Lu)進行了關於音樂與書法的專題講座，現場還設有中華書法體驗環節。此外，有包括館員劉曦儀在內的多位華裔策展人、研究者和志願者向遊客講解不同藝術作品的含義，如藏於台灣的「鵲華秋色圖」仿卷。