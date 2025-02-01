我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？官員曝：演習秘密撤離計畫

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

迎接農曆蛇年 大都會藝術博物館活動滿檔

記者劉梓祁／紐約報導
大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)
大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓大都會藝術博物館(MET)日前舉辦農曆新年慶典，以慶祝蛇年到來並弘揚來自亞洲各地的新年傳統；當日，博物館全天開設由藝術家主持的工作坊、表演以及互動活動，並有多位華人講解員用中文向參觀者介紹藏品。

大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／...
大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／攝影)

慶典活動於中午由溫志明洪拳國術總會(Wan Chi Ming Hung Gar Institute)的傳統醒獅表演揭開序幕。隨後，日裔演員村岡(Alan Muraoka)與「芝麻街」(Sesame Street)木偶師帶來以農曆新年傳統為主題的表演，以及Peter Lin領導的「AAPI Jazz Collective」，呈現融合亞洲文化元素的爵士樂演出。州眾議員金兌錫(Ron Kim)也到場送上祝福。

大都會藝術博物館慶農曆蛇年，「鵲華秋色圖」仿卷展出並提供講解。(記者劉梓祁／攝影...
大都會藝術博物館慶農曆蛇年，「鵲華秋色圖」仿卷展出並提供講解。(記者劉梓祁／攝影)
大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／...
大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，多位華人用中文向參觀者介紹藏品。(記者劉梓祁／攝影)

當日下午，紐約韓國表演藝術中心也表演了傳統扇子舞，以及越南文化遺產中心的現場演唱。除了表演外，MET全日提供多樣的藝術創作工作坊，許多穿有新年主題服裝的家庭動手製作「招財連環紙蛇」，並共同設計象徵蛇年的蛇形裝置。

數十個活動中，包括越南裔童書作家Hanh Bui主持的親子共讀，同時，來自全市不同區域的華人社區組織，也在現場提供藝術展示、活動資訊及各類資源，包括法拉盛藝文中心(Flushing Town Hall)、「心目華埠」(Think!Chinatown)和「Yu & Me」書店等。

當日有傳統的醒獅表演，全場座無虛席。(記者劉梓祁╱攝影)
當日有傳統的醒獅表演，全場座無虛席。(記者劉梓祁╱攝影)
大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)
大都會藝術博物館當日開設由藝術家主持的工作坊。(記者劉梓祁／攝影)

在博物館展廳內，來自皇后區的設計師兼古箏音樂家呂皎(Clae Lu)進行了關於音樂與書法的專題講座，現場還設有中華書法體驗環節。此外，有包括館員劉曦儀在內的多位華裔策展人、研究者和志願者向遊客講解不同藝術作品的含義，如藏於台灣的「鵲華秋色圖」仿卷。

MET表示，博物館擁有逾3萬5000件亞洲藝術收藏，年代橫跨西元前3000年至21世紀，代表亞洲各主要文明的精髓。而在農曆新年慶典期間，博物館特設「歡慶蛇年」展覽，展出多種以蛇為主題的藝術作品，彰顯蛇在中華文化中象徵警覺、冷靜與睿智的地位。

大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，穿有新年主題服裝的孩童們到場參與。(記者劉梓祁...
大都會藝術博物館日前慶祝農曆新年，穿有新年主題服裝的孩童們到場參與。(記者劉梓祁╱攝影)

博物館 越南 華人

上一則

融合AR展示 150呎蛇形裝置品亮相世貿中心

下一則

異國追尋「我是誰」…沉浸式展演「母語」揭移民困境
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張艾嘉不想退休 2025繼續培養藝術新人才

張艾嘉不想退休 2025繼續培養藝術新人才
台灣會館鄉親 金蛇報喜迎新年

台灣會館鄉親 金蛇報喜迎新年
紐約東北同鄉會舉辦2025年「金蛇狂舞春宴」

紐約東北同鄉會舉辦2025年「金蛇狂舞春宴」
紐約公校年初一首度放假 劉醇逸：肯定亞裔文化價值

紐約公校年初一首度放假 劉醇逸：肯定亞裔文化價值

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒