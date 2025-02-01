地鐵逃票率大減26% 將持續加強執法

去年6月至12月期間，紐約市地鐵逃票率下降26%，州府表示將持續加強打擊逃票行動。(取自MTA)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，大都會運輸署(MTA )在打擊逃票的多重措施上取得進展；最新數據顯示，自2024年6月至2024年12月期間，紐約市地鐵逃票率已下降26%，公車逃票率亦在同一期間下降了9.1%。

霍楚表示，包含市警在內等多個部門正在「扭轉逃票歪風，保護運輸乘客與納稅人的利益」，並將在今年以更嚴謹的方式執法，以及推行新的防逃票措施。

根據MTA報告，逃票問題一度達到嚴重水平，僅2022年就因未付地鐵車票與過路費損失約6.9億元。為應對此狀況，霍楚與MTA制定了多項反逃票策略，包括閘口與驗票設施升級，以及與警局合作增加人力，並開具更多逃票傳票。

最新統計顯示，從2024年6月至2024年12月，地鐵逃票率的降幅達26%，從一開始的14%的人逃票，下降至10%；公車逃票率降幅則為9.1%，由先前50%的人逃票降至45%。

同時，在2024年期間，市警針對地鐵逃票共開出14萬3100張行政裁罰傳票(TAB Summons)，較2019年增加96%。同時，警方也新成立公車執法單位，與MTA簡稱「鷹隊」(EAGLE)的執法小組共同巡查全市各行政區公車路線，維護付費秩序。

MTA表示，當局運用大數據分析，將「鷹隊」小組部署於逃票率最高的公車站與時段。自2024年9月起，該小組已在逾370個公車站點，檢查了約14萬8000輛公車，MTA也預計在本年引進感應器與顯示屏，加強遏止逃票的行動。

此外，MTA在2024年針對部分車站進行多項防逃票改良，並計畫全面擴大此措施。目前，MTA已對75%的閘門完成重新配置，降低乘客「反向推開」閘門(Back-cocking)的可行性，並在20個閘口區域安裝閘門擋板(Turnstile fins)，以降低跳閘行為。

MTA還指，將緊急出口門的開啟延後15秒的試點，已證實可降低近40%的逃票行為。MTA預計在2025年於至少150個車站施行此措施，優先於人流密集車站推行，如曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站 。