加快火災受損公寓修復提案 房東跳腳

紐約州參議員吉納瑞斯近日提出一項提案，旨在保護租戶權益，加快火災受損公寓的修復進度。此為皇后區陽邊一棟公寓樓於2023年底發生大火，至今尚未修復。(市消防局)

紐約州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)近日提出一項提案，旨在保護租戶權益，加快火災受損公寓的修復進度，並要求部分責任房東 支付因災害而流離失所租戶的租金。不過，一些華人房東反對該提案，認為沒有考慮小房東的利益。

吉納瑞斯指出，該提案適用於因火災或其他災害導致租戶無家可歸，且房東被認定為過失責任人的情況。他指出，許多租戶在火災發生後需等待數年才能返回住所，這種情況不可接受。因此，若房東拒絕支付租戶的臨時住房費用，該提案將授權市府先行支付，並向房東追討相關費用。

目前，許多因火災而流離失所的紐約居民只能依靠市府提供的緊急庇護 所，根據市房屋保護與開發局(HPD)數據，截至2024年11月，至少有2210名受災租戶居住在市府設立的庇護所，吉納瑞斯希望這項措施能夠敦促房東加快維修進度，減少租戶的困境，提案也要求市府提供具備私人廚房與衛浴設施的臨時住所，並由房東承擔費用。

另外，數據顯示，帶孩子的家庭平均會在庇護所停留約九個半月，而單身男性則會停留近20個月。然而，住房與建築專家指出，房東並非修復延誤的唯一原因，保險 公司理賠程序的拖延，以及市府部門繁瑣的許可與審批流程，也造成修復工期延長。

對此，紐約公寓協會(New York Apartment Association)高級副總裁馬丁(Jay Martin)認為，吉納瑞斯忽視了保險公司在延誤中的重要角色，他建議州議會敦促保險公司加快理賠速度；此外，馬丁質疑市府如何界定房東的過失責任，並擔憂該提案可能導致保險費率上升。

住在白石的房東陳先生表示，他的房東保險似乎不涵蓋相關損失，如果提案生效，可能需要自掏腰包承擔維修費用。而且若房屋損壞嚴重，維修可能需要很長時間，而房客的酒店住宿費用幾個月下來將是一筆天文數字，「誰家裡有那麼多金礦去支付這麼久的房客住宿？而且如果房客是個大家庭，我們怎麼負擔得起？」

據悉，皇后區市議員克里希南(Shekar Krishnan)去年亦提出一項提案，旨在加速災後建築修復，並要求市府在受災建築附近安置租戶，允許租戶取回個人物品，並保障其在修復完成後能夠返回原居住地。