修改城市憲章 市府欲解決住房短缺

市府少數族裔媒體辦公室1月31日舉辦媒體圓桌會議，討論憲章修訂委員會。(截自視頻會議)

紐約市 憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)與市長少數族裔媒體辦公室(Mayor's Office of Ethnic and Community Media)1月31日舉行圓桌會議，討論即將成立的憲章修訂委員會如何透過修改「城市憲章」，應對日益嚴峻的住房短缺問題，並呼籲少數族裔社區積極參與。

市憲章修訂委員會由市長亞當斯(Eric Adams)於2023年12月成立，成員涵蓋城市規畫專家、非營利機構負責人及社區領袖，目標是簡化住房開發流程、加快土地審批時間，並與已通過的「同意之城」(City of Yes)分區改革政策互補。目前，紐約市住房空置率僅1.4%，創數十年新低，租金 競爭激烈，「看房隊伍繞街排長龍」成為常態，委員會計畫全面審查「城市憲章」，聚焦如何應對跨世代住房危機。

委員會將於2月至4月在紐約市各區舉辦多場聽證會，首場會議定於2月11日(周二)在布碌崙(布魯克林)舉行，主題為住房與土地利用問題。所有會議將提供中文等翻譯，並通過YouTube直播。市憲章修訂委員會執行主任席倫貝克(Alec Schierenbeck)呼籲少數族裔社區成員積極參與，確保少數族裔及移民 社區的聲音被聽見，「我們需要確保每位紐約人都能參與這場對話。」

市憲章修訂委員會副主席格林伯格(Sharon Greenberger)表示，市府仍將推動打擊不良房東、擴大可負擔住房投資等政策，但「系統性優化流程需從憲章入手」。 席倫貝克強調，增加住房供應將直接緩解租金壓力，並承諾在聽證會上提供多語言版本的住房援助指南，加強與非營利組織合作，確保資源直達基層。

在場有人提問，城市憲章是否可幫助限制海關與移民執法局(ICE)在學校、教堂及醫療中心的突襲逮捕行為。格林伯格表示，委員會只專注住房議題，不涉入移民政策討論。

若進展順利，委員會將於今年夏季確定憲章修訂提案，並於11月大選時交由全民公投，格林伯格提醒，「最終決定權在選民手中」；民眾可透過官網nyc.gov/charter查詢聽證會詳情，或撥打311熱線諮詢。