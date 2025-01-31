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抽象藝術大師柯馬林個展 法拉盛揭幕

記者尤昱程╱紐約報導
「藍河在奔跑—柯馬林近作展」日前舉辦開幕記者會，柯馬林的兒子(右四)受邀出席。(記者尤昱程╱攝影)
「藍河在奔跑—柯馬林近作展」日前舉辦開幕記者會，柯馬林的兒子(右四)受邀出席。(記者尤昱程╱攝影)

穆瑞山藝術博物館(Murray Hill Art Museum)日前舉辦記者會，會上正式揭幕「藍河在奔跑—柯馬林近作展」。本次展覽匯集了享譽國際的抽象藝術大師柯馬林(Gary Komarin)的最新力作，包括經典的「蛋糕」、「花瓶」與「河流」系列。

穆瑞山藝術博物館館長楊皓表示，柯馬林的作品令人深受感動，他以獨特的抽象表現方式，捕捉童話、夢境、易碎與疏離等現代意象，展現對當代生活的深刻思考與對人類的無限同情與愛。

楊皓介紹，柯馬林生於紐約，深受「紐約畫派」影響，尤其受到導師加斯頓(Philip Guston)的啟發，其作品與抽象表現主義及波普藝術一脈相承，多年來受到國際廣泛讚譽。

策展人楊輝表示，展覽中的「蛋糕」系列以波普藝術風格展現重複又多變的蛋糕圖像，被譽為藝術家最具代表性的作品；「花瓶」系列則從古代文明的傳統器物中汲取靈感，探索時間的永恆性；「河流」系列則充分體現柯馬林對抽象繪畫中色彩表達的掌控與革新，充滿詩意與活力。

「藍河在奔跑—柯馬林近作展」展覽將於即日起至2月15日(周六)在穆瑞山藝術博物館展出，地址為33-72 156th St, Murray Hill。展覽需提前預約參觀，請致電(516)376-9552聯繫博物館。

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