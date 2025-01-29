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世報攜華商 時報廣場屏幕賀新春

紐約訊
世界日報攜手27家企業，共同在時報廣場為全球華人送上蛇年祝福。（New Tradition╱攝影）
世界日報攜手27家企業，共同在時報廣場為全球華人送上蛇年祝福。（New Tradition╱攝影）

春節是華人最重要的節日之一，正值新春佳節之際，世界日報攜手27家企業，於1月27日至30日期間，通過時報廣場一號樓的大屏幕，向全球華人送上祝福。

紐約時報廣場一號樓(One Times Square)的大屏幕是全球最具象徵性的地標建築，也是每年跨年倒數的焦點。該屏幕總高度達280呎，每日人車流量超過50萬，被譽為最具象徵意義的廣告巨塔。2025年，世界日報有幸連續第六年攜手眾多華人優質企業品牌登上這座屏幕，製作別具一格的賀年廣告，與全球華人共同慶祝蛇年的到來。自1月27日起，連續四天每晚9時，特製的賀年動畫將在時報廣場大屏幕上與觀眾見面，傳遞美好祝願，祈求祥瑞福氣。 

作為幸運與吉祥的象徵，時報廣場一號樓的大屏幕今年匯聚了27家以華商為主的頂尖品牌的祝福，用心製作了充滿喜悅和節日氛圍的賀年影片。影片以亮麗的視覺效果和暖心的節慶元素，為現場觀眾帶來極具感染力的視覺享受，共同集聚喜氣，為蛇年開啟全新篇章。歡迎大家親臨現場，感受濃厚的賀年氛圍，與親朋好友一同拍照留念，分享華人之光的自豪與喜悅；也可以通過世界新聞網在家欣賞這部精心製作的賀年影片，在和家人團聚的同時感受來自各大品牌的真摯祝福與美好祝願。影片連結：https://bit.ly/2025wjnewyear。

華人 時報廣場 世界日報

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