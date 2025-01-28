獅子會在福壽老人中心辦遺產規畫講座 捐款500元慶春節

法拉盛福壽老人中心與國際獅子會法拉盛分會聯合舉辦了一場以「遺產規畫的重要性」為主題的講座。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 福壽老人中心 與國際獅子會法拉盛分會日前聯合舉辦了一場以「遺產規畫的重要性」為主題的講座。活動特邀律師王琳為社區長者深入講解設立信託的重要性。同時，法拉盛獅子會向福壽老人中心捐贈500元，以表支持並慶祝新春佳節。

講座中，王琳律師詳細解析了美國遺產繼承的法律規定。根據法律，配偶和子女是第一順位繼承人，父母為第二順位，接下來是兄弟姐妹、侄甥等。一般情況下，配偶可繼承一半的資產，其餘部分則由子女繼承。但她指出，如果希望以其他方式分配遺產，就需要提前制定信託或遺囑。

王琳律師特別強調了遺產認證制度的影響。她解釋，如果沒有設立信託或遺囑，遺產必須經法院認證。這一過程不僅需要支付遺產價值5%-15%的認證費，還可能耗時1至2年。在此期間，資產會被凍結，且相關信息將對外公開。即使已立有遺囑，也需經法院認證，因遺囑未登記，需由法院確認其有效性。她建議長者們：「提前設立信託是明智之舉，能有效避免冗長而昂貴的認證程序，同時保護隱私並合理規避遺產稅。」