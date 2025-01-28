獅子會在福壽老人中心辦遺產規畫講座 捐款500元慶春節
法拉盛福壽老人中心與國際獅子會法拉盛分會日前聯合舉辦了一場以「遺產規畫的重要性」為主題的講座。活動特邀律師王琳為社區長者深入講解設立信託的重要性。同時，法拉盛獅子會向福壽老人中心捐贈500元，以表支持並慶祝新春佳節。
講座中，王琳律師詳細解析了美國遺產繼承的法律規定。根據法律，配偶和子女是第一順位繼承人，父母為第二順位，接下來是兄弟姐妹、侄甥等。一般情況下，配偶可繼承一半的資產，其餘部分則由子女繼承。但她指出，如果希望以其他方式分配遺產，就需要提前制定信託或遺囑。
王琳律師特別強調了遺產認證制度的影響。她解釋，如果沒有設立信託或遺囑，遺產必須經法院認證。這一過程不僅需要支付遺產價值5%-15%的認證費，還可能耗時1至2年。在此期間，資產會被凍結，且相關信息將對外公開。即使已立有遺囑，也需經法院認證，因遺囑未登記，需由法院確認其有效性。她建議長者們：「提前設立信託是明智之舉，能有效避免冗長而昂貴的認證程序，同時保護隱私並合理規避遺產稅。」
國際獅子會法拉盛分會秘書長葉詠華表示，合理的遺產規畫對在美華人來說尤為重要。她建議，65歲以上的長者，特別是擁有較多資產者，應及早考慮設立信託，以免承擔不必要的稅費負擔。福壽老人中心主任鄭石也分享了自己的見解：「許多家庭因缺乏遺產規劃而引發子女之間的紛爭。即使資產不多，提前做好規劃也能避免未來的家庭糾紛。」
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