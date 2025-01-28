貝賽203小學慶新春

為慶祝農曆新年，紐約市皇后區P.S.203小學於23日舉辦以「蛇年」為主題的農曆新年慶祝活動。(主辦方提供)

為慶祝農曆新年，紐約市皇后區 P.S.203小學日前舉辦以「蛇年」為主題的農曆新年慶祝活動，活動由家長會和學校藝術團隊共同籌畫，融合多元文化特色，吸引了校內師生、家長和社區各界人士參與，共同迎接新年的到來。

此次活動節目豐富多彩，涵蓋中華傳統與亞洲多國文化的精彩表演。活動以熱鬧的舞龍和舞獅開場，隨後登場的節目包括韓國流行舞、敦煌飛天舞、韓國Sogo鼓舞、中華傳統新年歌曲，以及傣族孔雀舞「孔雀之魂」等。此外，現場還安排了「紙芝居故事講述」以及韓國Modumbook鼓舞等節目，展示了豐富的文化多樣性，贏得觀眾的陣陣掌聲。濃厚的節日氛圍不僅讓人感受到新年的喜悅，也增強了學校與社區之間的聯繫和文化融合。

本次活動由P.S. 203家長會主辦，家長會會長暨農曆新年委員會負責人廖信惠(Karen Liao)表示，活動能夠順利舉辦，離不開全校師生、家長及社區的支持。她希望通過這樣的活動，讓更多人了解和欣賞中華傳統文化，並促進多元文化的交流與融合。