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莊文怡案延期審理 民眾在擬建遊民所前聲援

記者胡聲橋╱紐約報導
抗議民眾在擬建86街遊民所門前示威，聲援莊文怡。(西蒙提供)
抗議民眾在擬建86街遊民所門前示威，聲援莊文怡。(西蒙提供)

因抗議布碌崙(布魯克林)擬建86街遊民所動工遭逮捕的第43選區市議員莊文怡，27日在律師的陪同下出庭。當庭法官表示，此案將延期至3月24日審理。百多名華裔抗議民眾當日一早在86街擬建遊民所前集會，聲援莊文怡。

在去年7月17日於布碌崙86街爆發的民眾大規模抗議庇護所活動中，共有九人被捕，其中越南餐館業主阮成(Thanh Nguyen)和莊文怡被控罪，另外七名抗議者被抓後遭關押，並收到傳票。這七人去年8月5日出庭，被法官當場告知不被立案、不被罰款，無罪釋放。阮成的案件在去年10月25日被撤銷並且不留案底。

莊文怡於去年10月15日出庭，並被當庭法官告知，案件將延期至本月27日審理。莊文怡早上約10時在律師的陪同下，再次在布碌崙高等法院出庭。當庭法官表示，此次案件將延期至3月24日審理。莊文怡在聲明中感謝社區一貫的支持，承諾將一直為社區發聲，確保社區的聲音得到傾聽。

100多名華裔抗議者當日上午在86街擬建遊民所前集會。他們高舉「不要庇護所」等標語，引得過往民眾紛紛駐足圍觀。

在談及莊文怡出庭時，長期參與抗議的義工西蒙(Simon)表示，大家原本計畫前往法院外支持莊文怡，但考慮到她律師提出的建議，決定改在86街擬建遊民所前。他說自己和眾多抗議者都佩服莊文怡的勇氣，支持她的做法。西蒙說，當地社區民眾持續抗議已近200天。很多居民堅決反對，因為這關係到社區所有人的生命與財產安全。他們將繼續抗議，直至取得最終勝利。

莊文怡案延至3月審理，莊文怡和律師步出法庭。(記者胡聲橋╱攝影)
莊文怡案延至3月審理，莊文怡和律師步出法庭。(記者胡聲橋╱攝影)

遊民 布碌崙 華裔

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