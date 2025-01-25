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佛光山紐約道場迎新春 多樣活動歡迎民眾參與

記者尤昱程／紐約報導
佛光童軍負責的攤位以「心環保真環保」為主題，將贈送環保種子。(記者尤昱程／攝影)
佛光童軍負責的攤位以「心環保真環保」為主題，將贈送環保種子。(記者尤昱程／攝影)

隨著2025農曆新年的到來，佛光山紐約道場推出一系列新春慶祝活動，融合佛教文化與現代藝術，邀請民眾共襄盛舉，感受傳統與創新交織的節慶氛圍。今年的主題「向前有路，光明在望」源自星雲大師的新春賀辭，旨在鼓勵人們勇敢面對挑戰，展望光明未來，傳遞智慧與希望的力量。

為迎接新春之際，佛光山紐約道場將準備一系列活動，敬邀民眾參與。(記者尤昱程／攝影...
為迎接新春之際，佛光山紐約道場將準備一系列活動，敬邀民眾參與。(記者尤昱程／攝影)

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧指出，今年的活動內容更加豐富，從闖關遊戲到文化表演，針對不同年齡層設計多元活動，讓每位民眾都能找到適合自己的新春體驗。她也呼籲社區民眾利用新年期間走進道場，感受傳統文化的溫暖，並將平安與祝福帶回家。

佛光山紐約道場監院有霖法師介紹「靈蛇啟智」攤位，將進行佛法機智問答。(記者尤昱程...
佛光山紐約道場監院有霖法師介紹「靈蛇啟智」攤位，將進行佛法機智問答。(記者尤昱程／攝影)

此次活動現場分布於道場五層樓，各樓層設有不同的活動主題與互動區域。一樓的「福蛇迎春」展區象徵智慧與靈敏，二樓的「祈福禮佛智慧甘露區」融入星雲大師的「三好、四給」理念，並設有敲鐘祈福、點燈祈願等活動。

三樓的「文化廣場區」以傳統建築與藝術為靈感，並提供多項互動體驗，如「金蛇迎春」及「靈蛇啟智」等。四樓的「善童樂樂園」專為家庭設計，闖關遊戲與親子互動深受歡迎。五樓的「美食廣場」則以超過20種精緻素食佳餚，推廣環保與健康生活理念。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹佛光青年創作的「蛇年生慧」攤位。(記者尤昱程／攝...
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹佛光青年創作的「蛇年生慧」攤位。(記者尤昱程／攝影)

佛光山紐約道場監院有霖法師表示，今年的新春活動結合了佛教文化與現代需求，希望透過各類型的互動與祈福活動，不僅讓參與者感受到過年的歡樂，更能在這過程中啟發智慧，增添生活的正能量。

道場從28日(周二)除夕夜開始，推出多場法會與文化活動，包括「除夕特歲、延生普佛、新春禮千佛暨平安燈、上燈法會」，當晚9時正式啟動，迎接新年的第一道光明。2月2日(周日)將舉行「文化表演與美食廣場」，呈現傳統與創新的精彩演出。2月8日(周六)至9日(周日)的「供佛齋天」及2月16日(周日)的「上燈法會暨二月慶生」，進一步強化了祈福與社區互動的宗教意涵。

佛光山紐約道場的新春系列活動完全免費，歡迎民眾踴躍參與，地點位於154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355。活動詳情可致電覺讓法師，電話(718)939-8318，或訪問網站www.fgsny.org查詢。

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