推母乳餵養 李羅莎撥款5萬元給王嘉廉醫療中心

該教育項目將由王嘉廉社區醫療中心的兒科、婦產科及健康教育部門共同推動。(記者高雲兒／攝影)

紐約州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)日前向王嘉廉社區醫療中心頒發5萬元的州政府撥款，用於推動母乳餵養的公共教育。該計畫將通過印刷材料、廣播節目、報紙文章以及社交媒體內容，使用英語和中文進行推廣，造福紐約市居民。州眾議員金兌錫和王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)出席。

這筆撥款來自李羅莎的自由裁量基金，將由紐約州衛生廳管理，用於開展一項全面的雙語母乳餵養教育計畫。李羅莎表示：「新生兒的父母需要來自各方面的支持，而母乳餵養教育項目能幫助滿足這些家庭的需求。該項目超越了傳統醫療體系的服務範疇，為家庭提供額外支持。我很榮幸能與王嘉廉社區醫療中心合作，他們在提供符合文化需求且經濟負擔得起的醫療服務方面一直走在前沿。」

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星(Dr. Hyoseong Nuna Kim)表示：「這筆資助將幫助我們擴大健康教育工作，讓更多家庭獲得關於母乳餵養的關鍵資訊。作為一名管理者和兒科醫生，我深刻理解健康教育對幫助家長做出明智決策、確保孩子健康成長的重要性。這項資助將幫助我們持續提供符合文化需求的健康教育服務。」

該教育項目將由王嘉廉社區醫療中心的兒科、婦產科及健康教育部門共同推動，延續醫療中心自1971年首次舉辦華埠健康日活動以來的社區健康教育承諾。