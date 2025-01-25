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展現亞裔特色 長島市商家聯手慶春節

記者劉梓祁╱紐約報導
長島市共同發展機構主辦的第四屆「長島市農曆新年慶祝活動」，即日起至2月23日舉行，主辦方24日在「吃雞」餐廳舉行開幕儀式。(記者劉梓祁╱攝影)
長島市共同發展機構主辦的第四屆「長島市農曆新年慶祝活動」，即日起至2月23日舉行，主辦方24日在「吃雞」餐廳舉行開幕儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區長島市共同發展機構(LIC Partnership)主辦的第四屆「長島市農曆新年慶祝活動」於即日起至2月23日(周日)舉行，旨在展現長島市蓬勃發展的亞裔社群特色；此次活動結合了超過70個商家，提供特別的飲食、藝術與文化體驗，主辦方鼓勵市民「把消費留給本地」，同時感受長島市的多元活力。

活動開幕式24日在「吃雞」(Chi Chicken)餐廳舉行，過程中，主理人楊峻鈺(Taro Yang)示範了泉水椰子雞鍋、花膠金湯雞鍋等火鍋料理，並邀請市議員元在熙(Julie Won)、州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)和州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)等民選官員一同協作。

此外，現場有中華扇子舞演出，以及由11人組成的舞獅團隊走訪鄰近商家給予祝福。長島市共同發展機構表示，本次農曆新年活動有至少76個商家參與，亮點包括限定美食與酒單，如「Finback Brewery」特別推出以椰子與金橘釀製的「Golden Lucky」啤酒；在The Noguchi Museum，參與者可以製作受野口勇(Isamu Noguchi)「月亮燈」啟發的農曆新年拼貼作品。

同時，首次參與的商家有漢唐御廚、Overflow Coffee、The Greats of Craft及Progreso咖啡屋等。活動還包含親子友善的讀書會，邀請美籍亞裔作家為孩子朗讀故事，以及與Yelp合作的「Boba Crawl(珍珠奶茶喝通關)」，許多參與商家還將隨機發放傳統紅包，增加活動的驚喜與趣味。

長島市在過去數年中快速吸引亞裔社群進駐，也令相關的美食、藝術與文化資源更加豐富。此次活動參與的店家及機構包括CityPickle、Court 16、Culture Lab LIC、Little Banchan Shop、Dutch Kills Bar、The Noguchi Museum等，提供多種以農曆新年為主題的美食、酒品與互動活動，兼具趣味與文化深度。

長島市農曆新年慶祝活動自四年前由發展機構發起，以展現全市成長最快的亞裔社群之活力與風貌。發展機構舉例指，漢唐御廚將推出新年川菜特別菜單，且「929 酒吧」也會以兩款獨特的雞尾酒慶祝蛇年，以及「Book Culture LIC」的農曆新年兒童故事會等，更多活動細節可在LICLNY.com查閱。

長島市共同發展機構主辦的第四屆「長島市農曆新年慶祝活動」，即日起至2月23日舉行...
長島市共同發展機構主辦的第四屆「長島市農曆新年慶祝活動」，即日起至2月23日舉行，主辦方24日在「吃雞」餐廳舉行開幕儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

長島市 亞裔 眾議員

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