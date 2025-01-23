紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

中華民國 紡織業拓展會(紡拓會)日前在曼哈頓參加「紐約成衣布料及輔料展覽會」(Texworld New York City)，外貿協會紐約辦事處主任蔡秀珍、駐美投資貿易服務處主任葉士嘉到會與紡織業者交流心得；不少業者表示，總統川普 (Donald Trump)上台，對台灣紡織業在美發展喜憂參半。

紡織業名企宏遠興業股份有限公司，已是第五年參加該展。營業部經理高槿莉表示，宏遠以功能性面料見長，與多家知名運動品牌均有合作。對於川普上台後的動向，高槿莉認為，雖宏遠在川普宣稱會提高關稅 的中國大陸有工廠，但好在其餘工廠分布在台灣、泰國、美國，「也分散了風險。」

對於在美發展超過30年的南緯實業有限公司而言，因其布局版圖遍布東南亞、非洲等，「不在川普的打擊範圍內」，銷售主任郭先生表示，他反而對川普上任後公司的發展持樂觀態度，「川普上任後美國經濟應該會有所增長、刺激消費，因此對公司發展有利。」

大正刺繡有限公司的產品主要為客製化刺繡胸章等，因其接受的訂單量最低僅100件，受到不少球隊、設計師的歡迎。但也大正有工廠設立在大陸，業務專員童女士表示，對於川普的關稅政策多少有些擔心；同時，童小姐也認為川普的政策變動幅度較大，為業務發展增加不確定性。

一位不願具名的業者表示，在川普上任的這幾日，業內對於他的關稅政策非常關注，且他個人認為，「川普真的很可能提高對所有國家的關稅。」該業者的公司在美國也有工廠，「但美國的布料成本是台灣的兩倍」，若將生產重心轉移到美國，恐怕對公司業務不利。