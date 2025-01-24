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大華超市選址法拉盛 20多家餐飲進駐

記者尤昱程╱紐約報導
大華超級市場即將進駐法拉盛，原址為香港超市。(記者尤昱程╱攝影)
大華超級市場即將進駐法拉盛，原址為香港超市。(記者尤昱程╱攝影)

全美知名亞裔連鎖超市大華超級市場(99 Ranch Market)即將開拓紐約市首家店鋪，新店選址於法拉盛核心地段，即原香港超市所在，並預計在今年正式開幕。據悉，其並將與樓下的20多家特色餐飲店聯手，在競爭激烈的華社提供民眾新的選擇。

大華超市企業發展總監李牧群(Joseph Lee)表示，法拉盛是大華超市在東岸布局的重要一步。儘管該地競爭激烈，但其高密度的人口與多元化的消費需求使之成為品牌的理想地點。他說，「法拉盛是我們必須進駐的地方。與其去沒有人的地區，不如在這裡直接面對競爭，為消費者提供更好的選擇。」

李牧群表示，自2018年以來，他們已在波士頓等地開設了新分店，雖然疫情期間一度影響了擴展速度，但大華超市始終秉持「一年一家」的計畫穩步拓展。

新店面積約為2萬2000平方呎，僅為大華超市傳統店鋪大小的三分之一。李牧群說，該分店因空間限制，不包含傳統的熟食與烘焙區，但將善用樓下餐飲區的資源，合作提供多樣化的飲食選項。他提到，該餐飲區目前已吸引如牛肉麵、奶茶店等多種類型的商家進駐，未來也將陸續開設多家知名連鎖品牌和特色小吃店。此外，新的衛生間也將達到「五星級」水準，未來不僅方便顧客使用，也將成為附近行人的一個便利選項。

大華超級市場即將進駐法拉盛，原址為香港超市。(記者尤昱程╱攝影)
大華超級市場即將進駐法拉盛，原址為香港超市。(記者尤昱程╱攝影)
地下一樓用餐區的招商作業已大致完成，許多華社耳熟能詳的名店都將進駐。圖為美食廣場...
地下一樓用餐區的招商作業已大致完成，許多華社耳熟能詳的名店都將進駐。圖為美食廣場示意圖。(李牧群提供)

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