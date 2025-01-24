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刺激消費 法拉盛商改區抽籤送好禮

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛商改區(Flushing BID)推出一年一度的「吉祥七號」(Lucky7)免費網路抽獎活動，禮品超過320份，其中包含YMCA一年會員資格，以及喜來登酒店一晚住宿等特別大獎。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛商改區(Flushing BID)推出一年一度的「吉祥七號」(Lucky7)免費網路抽獎活動，禮品超過320份，其中包含YMCA一年會員資格，以及喜來登酒店一晚住宿等特別大獎。(記者尤昱程╱攝影)

為迎接農曆新年並刺激法拉盛市中心消費，法拉盛商改區(Flushing BID)23日宣布，推出一年一度的「吉祥七號」(Lucky7)免費網路抽獎活動。此次共有18個商家參與，超過320份獎品，其中包含YMCA一年會員資格，以及喜來登酒店一晚住宿等特別大獎。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，此活動的最大意義在於促進法拉盛商家的經濟發展。商改區透過向店家購買禮品卡作為抽獎獎品，不僅直接支持商戶，還能藉由中獎民眾的實際消費帶動商家的收入，實現活動的推廣效果。

此外，他也介紹今年的「法拉盛指南」(Flushing Guide)將一改往年涵蓋所有種類店家特點，特別聚焦於法拉盛市中心的奶茶店，並詳列各店的招牌飲品。余鈿崧表示，根據當地商家的反饋，活動預計將為參與商家帶來7至10倍的額外收入。

活動從即日起至2月5日(周三)，消費者可透過法拉盛商改區官網參加免費抽獎，有機會贏得價值15至25元的當地商戶禮品卡，大獎為法拉盛YMCA一年會員資格、一家人一年會員資格(兩名成人及18歲以下同住子女)，以及位於喜來登酒店的一晚住宿等。獲獎者將於2月10日隨機電腦抽選後在官網及社群媒體公布，並以電子郵件通知，抽獎網址www.flushingbid.com。

此次參與的商家名單包含，Crispy Burger、Ebisu、Eglance書店、Eight Jane Food Inc.、Fish with You、Grandma’s Dim Sum、Iris Bakery、Mochiido、Old Luo Yang、OS Society、Prince Street Wine & Liquor、Qbedding、Quicitop、Raising Cane’s、Roosevelt Florist Inc.、Sheraton LaGuardia East Hotel、White Bear及YMCA。

法拉盛 商改區 社群媒體

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