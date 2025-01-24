布碌崙地檢慶新春 表彰4傑出亞裔

廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，感謝地檢辦公室執法機關持續與司法機關合作並給予他表彰。(記者馬璿╱攝影)

為迎接農曆蛇年，布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室日前舉辦首屆新年慶祝活動。除歡慶亞裔 傳統文化，也表彰四位對華社有卓越貢獻的人士與組織。華人 首位曼哈頓助理檢察官莫虎獲頒終身成就獎。

蔣沙樂表示，本次為第一年舉辦農曆新年活動，不只感謝亞裔對美國社會的付出，也藉此授獎予傑出亞裔人士。他剛加入布碌崙地檢時，辦公室並沒有太多亞裔代表，但隨著該社區逐漸增長，在所有檢察辦公室中布碌崙有著最多的亞裔公職人員。

當日，他頒發獎項予前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎、布碌崙刑事法院法官廖贊浩、班森賀62分局局長劉志強、以及華人策劃協會，其中莫虎被授予終身成就獎。

莫虎表示，華人在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動或許是首次華人公開受表彰，他感謝蔣沙樂的支持。

劉志強表示，身為第一代出生在美國的移民子女，他很驕傲能成為副督察並獲頒獎項，將自己從社區獲得的資源回饋當地。廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，尤其在司法機關中他鮮少遇到和他來自同樣出身的公務人員，感謝地檢辦公室持續與司法機關合作並給予表彰。

華策會總裁兼執行長何永康代表示，今年已是華策會為社區貢獻的第60年、布碌崙的第46年，協會宗旨是希望每個孩子都能獲得教育、年長者也能獲得好的生活。