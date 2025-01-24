布碌崙地檢慶新春 表彰4傑出亞裔
為迎接農曆蛇年，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室日前舉辦首屆新年慶祝活動。除歡慶亞裔傳統文化，也表彰四位對華社有卓越貢獻的人士與組織。華人首位曼哈頓助理檢察官莫虎獲頒終身成就獎。
蔣沙樂表示，本次為第一年舉辦農曆新年活動，不只感謝亞裔對美國社會的付出，也藉此授獎予傑出亞裔人士。他剛加入布碌崙地檢時，辦公室並沒有太多亞裔代表，但隨著該社區逐漸增長，在所有檢察辦公室中布碌崙有著最多的亞裔公職人員。
當日，他頒發獎項予前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎、布碌崙刑事法院法官廖贊浩、班森賀62分局局長劉志強、以及華人策劃協會，其中莫虎被授予終身成就獎。
莫虎表示，華人在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動或許是首次華人公開受表彰，他感謝蔣沙樂的支持。
劉志強表示，身為第一代出生在美國的移民子女，他很驕傲能成為副督察並獲頒獎項，將自己從社區獲得的資源回饋當地。廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，尤其在司法機關中他鮮少遇到和他來自同樣出身的公務人員，感謝地檢辦公室持續與司法機關合作並給予表彰。
華策會總裁兼執行長何永康代表示，今年已是華策會為社區貢獻的第60年、布碌崙的第46年，協會宗旨是希望每個孩子都能獲得教育、年長者也能獲得好的生活。
州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸、市議員莊文怡、選區領袖唐鳳巧、市議員參選人葉凌霞、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州參議員陳學理通訊主任凌飛、亞總會會長陳善莊、華人社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊、松柏之家負責人陳偉儀、劉文健警探雙親劉偉棠和李秀燕等人皆出席。
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