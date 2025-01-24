我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

布碌崙地檢慶新春 表彰4傑出亞裔

記者馬璿╱紐約報導
廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，感謝地檢辦公室執法機關持續與司法機關合作並給予他表彰。(記者馬璿╱攝影)
廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，感謝地檢辦公室執法機關持續與司法機關合作並給予他表彰。(記者馬璿╱攝影)

為迎接農曆蛇年，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室日前舉辦首屆新年慶祝活動。除歡慶亞裔傳統文化，也表彰四位對華社有卓越貢獻的人士與組織。華人首位曼哈頓助理檢察官莫虎獲頒終身成就獎。

蔣沙樂表示，本次為第一年舉辦農曆新年活動，不只感謝亞裔對美國社會的付出，也藉此授獎予傑出亞裔人士。他剛加入布碌崙地檢時，辦公室並沒有太多亞裔代表，但隨著該社區逐漸增長，在所有檢察辦公室中布碌崙有著最多的亞裔公職人員。

當日，他頒發獎項予前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎、布碌崙刑事法院法官廖贊浩、班森賀62分局局長劉志強、以及華人策劃協會，其中莫虎被授予終身成就獎。

莫虎表示，華人在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動或許是首次華人公開受表彰，他感謝蔣沙樂的支持。

劉志強表示，身為第一代出生在美國的移民子女，他很驕傲能成為副督察並獲頒獎項，將自己從社區獲得的資源回饋當地。廖贊浩表示，自己在華埠茁壯成長，這是他第一次能驕傲地說出自己的華人出身，尤其在司法機關中他鮮少遇到和他來自同樣出身的公務人員，感謝地檢辦公室持續與司法機關合作並給予表彰。

華策會總裁兼執行長何永康代表示，今年已是華策會為社區貢獻的第60年、布碌崙的第46年，協會宗旨是希望每個孩子都能獲得教育、年長者也能獲得好的生活。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸、市議員莊文怡、選區領袖唐鳳巧、市議員參選人葉凌霞、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州參議員陳學理通訊主任凌飛、亞總會會長陳善莊、華人社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊、松柏之家負責人陳偉儀、劉文健警探雙親劉偉棠和李秀燕等人皆出席。

莫虎致詞表示，華人在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動...
莫虎致詞表示，華人在紐約已有多年歷史，在政治、法律等領域皆有傑出成就，但這場活動或許是首次華人公開受表彰，他感謝蔣沙樂的支持。(記者馬璿╱攝影)
前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎，為首位擔任該職位的亞裔，為表彰其貢獻，布碌崙...
前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎，為首位擔任該職位的亞裔，為表彰其貢獻，布碌崙地檢辦公室授予其終身成就獎。(莫虎提供)
布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室舉辦首屆新...
布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室舉辦首屆新年慶祝活動。(記者馬璿╱攝影)

華人 亞裔 布碌崙

上一則

長島東威利斯頓華人協會2025新年晚會共慶文化傳承與社區團結

下一則

刺激消費 法拉盛商改區抽籤送好禮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華女8大道賭場找老公遭潑開水 怒報警

華女8大道賭場找老公遭潑開水 怒報警
哄騙老婦買90萬金條 布碌崙華男認3罪

哄騙老婦買90萬金條 布碌崙華男認3罪
布碌崙社聯會新春警民午餐會 近百人歡聚

布碌崙社聯會新春警民午餐會 近百人歡聚
布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌

布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀