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納蘇郡禁跨性別參女性運動賽 法院支持

記者高雲兒╱紐約報導
紐約州最高法院法官科曾斯裁定支持納蘇郡的法律，即禁止生理男性參與女性運動隊伍的地方法律。納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)對此表示滿意。(取自納蘇郡長辦公室官網)
紐約州最高法院法官科曾斯裁定支持納蘇郡的法律，即禁止生理男性參與女性運動隊伍的地方法律。納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)對此表示滿意。(取自納蘇郡長辦公室官網)

總統川普在就職演說裡，直指「美國只有男性及女性」。紐約州初審法庭——紐約州高等法院法官科曾斯(Bruce Cozzens)裁定支持納蘇郡的法律，即禁止生理男性參與女性運動隊伍的地方法律。納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)對此表示滿意，並認為給全國其他地區樹立了了榜樣。原告方則計畫繼續上訴。

紐約長島納蘇郡(Nassau County)去年2月頒布全國首個「公平對待女性參與體育運動」行政令，規定含有跨性別選手的女子運動團體，不得使用部分體育設施，並禁止跨性別人士參加女子組競技；州檢察長詹樂霞曾以行政令觸犯州反歧視法，要求郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)撤回命令。

去年7月，長島的「滾軸叛逆者隊」(Long Island Roller Rebels)對納蘇郡、郡議會以及郡長布萊克曼提起訴訟。布萊克曼隨後根據地方法律提出法律動議，以維護該法案的合法性。

法官科曾斯21日裁決支持納蘇郡的地方法律。他說，該法律的制定初衷是「為參加運動和體育活動的女性和女孩維護一個安全且公平的環境」，他不認為這項地方法律「基於性別認同排除跨性別女性和女孩使用公共設施」。

另外，他在判決書中表示，原告不僅要求允許跨性別運動員參加女性隊伍，還要求不披露其跨性別身分。他認為這樣的要求「可能對女性參與者帶來更大的風險，因為她們甚至不會知道，而且也無法詢問某位隊員是否為生理男性」。

然而，此裁決也遭到批評。LGBT網路組織主席基爾姆尼克(David Kilmnick)稱這一判決是「正義的恥辱」，並表示其「無視紐約州人權法所追求的包容、平等和公平原則」。

布萊克曼則重申其立場：「正如我們一直所說，這只是常識。生理男性不應參加女性運動隊伍。他們擁有競爭優勢，這既不公平，也不安全。」

跨性別 紐約州 長島

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