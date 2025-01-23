總督島冰雕節2/8開放 民眾票選最愛

由「總督島藝術中心」(Governors Island Arts)主辦的第四屆總督島冰雕秀，將於2月8日(周六)登場，十名入圍 的冰雕師將在現場展現技藝，角逐最優秀的作品；活動免費開放給公眾，屆時民眾也可參與投票 ，選出心儀的作品。

今年的冰雕比賽主題為「總督島與自然」(Governors Island+nature)，自去年開始接受投稿，當前已選出了十名入圍者，均為在雕塑和藝術領域各有建樹的藝術家；每名藝術家將伴有一名岡本工作室(Okamo­to Stu­dio)的專業冰雕師指導，在當日的中午12時至下午2時，參賽者將進行冰雕比賽，觀眾除能即時欣賞以外，還能參與投票「民眾選擇獎」(People's Choice)，為心儀的作品應援。

而在下午2時至3時，主辦方將進行頒獎典禮、以及冰雕裝置儀式，作品將會展出直至冰雕融化；當日的活動也非常豐富，包括岡本工作室帶來的冰雕工作坊、紅鉤區藝術作品(Red Hook Art Project)展示的工藝品、迪斯科風格的現場音樂、以及特別嘉賓帶來的音樂表演，現場也有熱飲、美食小吃供民眾購買享用。

冰雕秀定於2月8日(周六)中午12時在總督島舉行，民眾需搭乘渡輪上島，由於冬季班次有所調整，民眾可瀏覽官網govisland.com/plan-your-visit/ferry查詢時間表和購票詳情；總督島每天早上7時至下午6時開放，島上也提供吊床、自行車租賃服務、野餐區、公共藝術等。