我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

貝瑞吉公車站 劫匪持剪刀搶華女

記者胡聲橋／紐約報導
男劫匪大白天貝瑞吉公車站搶華女錢包，警方懸賞通緝。(警方提供)
男劫匪大白天貝瑞吉公車站搶華女錢包，警方懸賞通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉86街交4大道一帶是繁忙的商業區，平時人來人往，非常熱鬧。那裡不僅是華人經常光顧的商業街，而且也聚集了一些華商。近日，一名劫匪手持剪刀，光天化日之下在公車站搶劫一名華裔女生，引起了社區的憂慮。警方近日公布了嫌犯的照片，21日懸賞3500元徵集線索，通緝這名劫匪。

此案發生在市警68分局的轄區內。警方稱，去年12月28日(周六)下午大約2時7分，一名20歲的華裔女生在貝瑞吉86街414號門前等公車，414號的隔壁就是一家熊貓快餐店。這時，一名男性劫匪從後面接近這名華女，試圖搶走錢包，看到這名華女不鬆手，劫匪又拿出一把紅色剪刀威脅，並搶走了受害者的錢包。劫匪隨後打開錢包，取出耳機、信用卡和一些現金，並將錢包扔在地上。隨後，劫匪沿著86街向西步行逃離現場，逃入86街交第4大道路口的R線地鐵站。這次搶劫案沒有造成人員受傷。

因為是光天化日之下在公車站搶劫，這宗案件在社區引起了居民的擔憂。根據警方的描述，嫌疑人為一名男性，大約30歲，黑膚色，中等身材，身高大約5呎6吋，體重175磅。嫌疑人最後一次露面時身穿黑色夾克、黑色牛仔褲和藍色運動鞋，戴著黑色無邊冬帽，手持一隻紅包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平臺上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

男劫匪大白天貝瑞吉公車站搶華女錢包，警方懸賞通緝。(警方提供)
男劫匪大白天貝瑞吉公車站搶華女錢包，警方懸賞通緝。(警方提供)

華女 華裔 地鐵站

上一則

福州琅岐同鄉會、福州金砂中學美國校友會 新春團拜聯歡

下一則

華埠市議員參選人余燕志 會面中華公所主席談政綱
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌

布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌
布碌崙8大道上行搶 2電單車男遭通緝

布碌崙8大道上行搶 2電單車男遭通緝
南加六呎華男夜遇刧匪 被搶錢包留下滿頭包

南加六呎華男夜遇刧匪 被搶錢包留下滿頭包
布碌崙、皇后區交界 劫匪1個月搶11次

布碌崙、皇后區交界 劫匪1個月搶11次

熱門新聞

川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
一對來自紐約上州的華人夫妻在上州及皇后區等地經營的按摩店中非法經營賣淫業務，被判一年監禁。圖為皇后區法拉盛林立的按摩店(圖與文無關)。(本報檔案照)

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

2025-01-15 06:45
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通