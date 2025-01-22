貝瑞吉公車站 劫匪持剪刀搶華女

男劫匪大白天貝瑞吉公車站搶華女錢包，警方懸賞通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉86街交4大道一帶是繁忙的商業區，平時人來人往，非常熱鬧。那裡不僅是華人經常光顧的商業街，而且也聚集了一些華商。近日，一名劫匪手持剪刀，光天化日之下在公車站搶劫一名華裔 女生，引起了社區的憂慮。警方近日公布了嫌犯的照片，21日懸賞3500元徵集線索，通緝這名劫匪。

此案發生在市警68分局的轄區內。警方稱，去年12月28日(周六)下午大約2時7分，一名20歲的華裔女生在貝瑞吉86街414號門前等公車，414號的隔壁就是一家熊貓快餐店。這時，一名男性劫匪從後面接近這名華女 ，試圖搶走錢包，看到這名華女不鬆手，劫匪又拿出一把紅色剪刀威脅，並搶走了受害者的錢包。劫匪隨後打開錢包，取出耳機、信用卡和一些現金，並將錢包扔在地上。隨後，劫匪沿著86街向西步行逃離現場，逃入86街交第4大道路口的R線地鐵站 。這次搶劫案沒有造成人員受傷。

因為是光天化日之下在公車站搶劫，這宗案件在社區引起了居民的擔憂。根據警方的描述，嫌疑人為一名男性，大約30歲，黑膚色，中等身材，身高大約5呎6吋，體重175磅。嫌疑人最後一次露面時身穿黑色夾克、黑色牛仔褲和藍色運動鞋，戴著黑色無邊冬帽，手持一隻紅包。