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陳乃霓舞蹈團新春巡演 25日紐約起跑

記者尤昱程╱紐約報導
陳乃霓舞蹈團將在紐約及新澤西多地展開一系列演出，以傳統與現代舞蹈相結合的表演形式，為觀眾呈現一場文化饗宴。(陳乃霓舞蹈團提供)
陳乃霓舞蹈團將在紐約及新澤西多地展開一系列演出，以傳統與現代舞蹈相結合的表演形式，為觀眾呈現一場文化饗宴。(陳乃霓舞蹈團提供)

新春將至，陳乃霓舞蹈團將在紐約及新澤西多地展開一系列演出，以傳統與現代舞蹈相結合的表演形式，為觀眾呈現一場文化饗宴。此次演出不僅展示中華文化的深厚底蘊，更融入創新元素，邀請各族裔觀眾共同迎接農曆新年。

陳乃霓舞蹈團執行總監蔣念居表示，此次演出內容豐富多元，既有深植中華傳統的經典作品，也融入現代藝術語彙，展現文化傳承與創新的結合。他特別提到一支融合嘻哈與舞獅的作品，這是舞團與新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center)合作的創舉，由簡佩如與兩位嘻哈舞蹈家共同編排。

蔣念居說：「這支嘻哈舞獅是文化碰撞的代表性作品，非洲裔觀眾特別喜愛，因為嘻哈舞蹈已經成為世界化的藝術形式，而華人觀眾則能從中感受到傳統的創新魅力。」

作為蛇年的特別獻禮，舞團準備了雙人舞「白蛇與青蛇」，以白蛇傳的民間故事為靈感，另一支「金蛇狂舞」，則改編自中華傳統音樂中的名曲，期以舞蹈語言講述經典故事，讓觀眾在視覺與情感上都有深刻體驗。

本次演出也包括多支現代舞作品，其中一支「Unfolding」由陳乃霓創作，靈感來自「易經」，融合韓國長鼓音樂，展現東亞文化的共鳴與當代詮釋。

蔣念居說：「我們的每一支舞蹈都希望能讓觀眾看到文化的延續與創新，從中感受到我們如何在美國這片土地上重新詮釋傳統。我們不僅希望吸引華人觀眾，也希望讓不同文化背景的人透過舞蹈，了解中華文化的深度與魅力。」

陳乃霓舞蹈團將有多場新年演出，25日(周五)、26日(周六)下午3時在皇后學院的庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)；2月1日(周六)和2日(周日)下午2時在新澤西表演藝術中心；2月6日(周四)在奧伯尼(Albany)的Proctor劇場；2月16日(周日)下午3時於布朗士的Hostos文化藝術中心演出。更多詳情，請見官網，網址https://reurl.cc/WAMDW9

新澤西 華人 現代舞

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