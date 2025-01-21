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森林小丘查獲31.8磅非法大麻 市值近4萬

記者尤昱程╱紐約報導
森林小丘一間非法大麻店遭查禁，檢方於其中搜出31.8磅大麻等產品。(皇后區地區檢察官辦公室提供)
森林小丘一間非法大麻店遭查禁，檢方於其中搜出31.8磅大麻等產品。(皇后區地區檢察官辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前率執法人員，查禁位於森林小丘(Forrest Hill)的一間無牌大麻店，並在其中查獲超過30磅的大麻，市值約3萬8200元，以及數百件大麻產品。

根據調查，該店名為「The Smoke House」，在每日晚上8時左右營業，向顧客販售非法大麻及相關產品。檢方聯合市警局近日執行搜查，繳獲31.8磅大麻、數百件大麻軟糖、大麻菸彈、電子菸具及預捲大麻菸等產品，另有現金4713元及違禁品黃銅指節。

凱茲表示，此次行動是為了保護社區，特別是兒童免受無牌大麻產品的危害。該店因鄰近公園和校區而引發社區擔憂，促使檢方展開監視與執法。她說，非法大麻店不僅逃避稅收，還損害守法商家的生計。

數據顯示，自2022年11月以來，皇后區已對313名涉及大麻相關重罪的人提起訴訟，並查封超過400間非法大麻商店，總價值超過2500萬元。而自2024年5月啟動「上鎖保護」行動(Operation Padlock)以來，皇后區已封鎖272間非法店面，該計畫旨在打擊非法大麻商家並清理相關市場。

大麻 皇后區

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