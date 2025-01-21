耆樂融融 大紐約老人中心新春聯歡

大紐約老人中心聯合祈福堂和吉祥老人中心，於近日舉辦了主題為「耆樂融融」的新春聯歡會。(記者高雲兒╱攝影)

大紐約老人中心 聯合祈福堂和吉祥老人中心近日在皇后區 舉辦了主題為「耆樂融融」的新春聯歡會，吸引約700位長者參與，在新春佳節氛圍中，老人們欣了賞豐富的文化活動，也增進了彼此之間的互動交流。

本次聯歡會涵蓋多種文藝節目，包括開場舞、詩朗誦、大合唱、器樂獨奏、民族舞、廣場舞和戲曲聯唱。整場活動節目形式多樣，長者通過參與展現了各自的興趣愛好與文化素養。

大紐約老人中心總經理邵華勇表示，舉辦此次新春聯歡會的初衷是為了在節日期間為長者提供一個集體活動的平台，讓他們通過豐富的文化活動增加互動，緩解節日期間的孤獨感。聯歡會也是社區支持長者服務的一部分，體現對長者生活質量的關注。

聯歡會開場舞「節日歡歌」和「萬疆」為活動拉開序幕，隨後的節目包括詩朗誦「將進酒」、大合唱「紅河谷」和「天邊的駱駝」以及薩克斯獨奏「紅河谷」和二胡獨奏「二泉映月」。此外，民族舞和廣場舞表演也成為亮點，展示了老人們積極的生活態度和健康狀態。戲曲環節則包括京劇 選段和越劇折子戲，為戲迷們提供了欣賞傳統藝術的機會。

活動中，主辦單位的工作人員與長者互動，了解他們的需求與意見。邵華勇說：「通過這些活動，我們希望不僅為長者提供娛樂，還能更深入地了解他們在文化活動和日常服務中的需求，進一步完善我們的服務體系。」