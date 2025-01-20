史島二級火災 消防員地下室救出嬰兒

在史島二級火災現場救出嬰兒的消防員現場合影。(FDNY提供)

史泰登島 Graniteville日前發生一起二級火災，消防員從火災現場的地下室發現一名嬰兒，消防員迅速通過地下室窗口將這名嬰兒遞到外面，挽救了這名嬰兒的生命。

據消防局稱，17日下午大約3時45分，消防員接到多起警報，稱Farragut大道附近，門牌號為艾達路(Ada Drive)267號的一棟辦獨立住宅發生火災，有人被困在這棟住宅內。

消防員抵達現場後，一位居民將消防員哈珀(Anthony Harper)帶到住宅左側的入口處並告訴哈珀，地下室還留有一個嬰兒。這名消防人員馬上衝進冒著濃煙的地下室，從房屋後部的一張雙層床的下舖發現了這名嬰兒。哈珀發現地下室後部有一扇窗戶，為了盡快讓嬰兒呼吸到乾淨的空氣，他沒有帶著這名嬰兒穿過著火的公寓一層走出火災現場，而是決定把嬰兒從窗口送出去。

這時，消防員史密斯(Ryan Smith)正在著火住宅後面的一個通風口進行正常操作。史密斯看到窗外地面的嬰兒後，馬上把嬰兒抱了起來，送到了救護車旁，急救人員立即在現場對嬰兒進行了急救，使嬰兒的情況穩定下來，急救人員隨後將嬰兒送往史島大學北醫院(Staten Island University North Hospital)急診室進行搶救，嬰兒傷情穩定。

一位住在起火住址馬路對面的居民說，他看到住宅冒出了濃煙，還聽到有人尖叫說有嬰兒。在這起火災中，另外還有四人受傷，包括兩名成人和兩名兒童，這四名受傷者也被送往醫院接受治療，傷情穩定。

消防局稱，這場兩級火災在不到 40 分鐘內就得到了控制，火災原因仍在調查中。