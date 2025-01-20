華人器捐救3命 8僑團援助獲表彰

福建華人遇害，捐獻器官挽救三人生命。福建僑團伸出援手幫助其家人度過難關，獲市議員馬泰嘉獎。(馬泰辦公室提供)

福建籍華人 李雲(Yun Li)去年12月在法拉盛 一起槍擊案中不幸身亡，但家屬決定捐贈他的器官給有需要的人，最終挽救了三名患者的生命。市議員馬泰(Christopher Marte)19日向包括美國福建同鄉會在內的八家僑團頒發嘉獎狀，表彰他們在李雲的家庭陷入困境後積極伸出援手的義舉。

根據本報此前的報導，法拉盛海特街(Haight Street)去年12月19日發生一起搶劫槍擊案，造成一死一傷。37歲的死者李雲在案發後駕車試圖擋住劫匪退路，但不幸頭部中彈，送醫後不治。

根據親屬介紹，李雲17歲從福建來到美國，一直打工養家，還計畫在拿到綠卡後回中國探望罹患癌症的父親。李雲身後留下三個孩子，其中最小的兒子患有先天性氣管疾病。盡管家庭經濟困難，李雲的家屬還是決定捐贈他的器官，此舉成功挽救了三名患者的生命。李雲的母親表示，雖然他的生命結束，但家人希望他的愛能延續下去，幫助更多有需要的人。

李雲過世後，福建籍同鄉和僑團積極為其家庭募捐，其中多家僑團的總部均位於曼哈頓華埠 。華埠市議員馬泰日前向表現最為突出的僑團頒獎，受獎僑團包括美國福建同鄉會、美國福建基金會、美國棋類協會、紐約亞裔美國婦女團體、美國連江同鄉會、美國福建前洋同鄉會和美國長樂同鄉會。

馬泰表示，雖然案件沒有發生在自己的選區，但僑團們的團結協作是壯大和保護華埠及所有華人社區安全的重要基石。他說，在暴力犯罪發生後，受害者的親人可能會連續數日出現在新聞頭條中，但失去親人所帶來的痛苦卻只能由他們自己去承擔，而如果受害人不巧又是家庭的頂梁柱，悲劇便不僅是情感上的挑戰，更將為家庭帶來切實的經濟困難。僑團們所展示出的社區精神，是支撐這些破碎家庭的重要力量。

目前，李雲的案件尚在調查中，警方已鎖定了三名嫌犯，並向社會各界廣泛徵集破案線索。