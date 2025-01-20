下東城年輕人被刺1死1傷 2人被捕

曼哈頓下東城羅斯福公園附近發生命案，致一死一傷。該公園長期以來成為周邊社區的治安重點，各類刑事案件頻發。(本報檔案照)

靠近華埠 的曼哈頓 下東城18日晚間發生命案，兩名受害人被刀刺中，一死一傷。目前，有兩人正在接受訊問，但還不能確定其是否為嫌犯。

案件發生於18日晚8時32分左右，地點位於下東城諾福克街(Norfolk St)靠近艾塞克斯市場(Essex Market)附近。警方最初接到的報案中稱該地發生了槍擊 案，但在趕赴現場後發現，槍擊並未發生，但有兩名身負刀傷的男性倒地。一名男子腹部被刺、另一名男子背部被刺。在被緊急送往表維醫院(NYC Health + Hospitals/Bellevue)後，腹部受傷者不幸身亡，另一名傷者情況穩定。

據調查，死者名為史密斯(Amir Smith)，歿年20歲，居住在曼哈頓東村(East Village)；傷者現年19歲，身分信息暫未公布。

根據警方透露的信息，案發後，有兩人被上銬拘捕，正在接受訊問，但警方沒有確認他們是否被作為嫌犯，也還沒有人正式被捕。案件詳情尚在調查中。