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布碌崙地檢辦公室 1/22首辦慶新春

記者顏潔恩╱紐約報導
蔣沙樂(中)辦公室將於1月22日舉辦首屆新年活動，邀請民眾積極參與。(蔣沙樂辦公室提供)
蔣沙樂(中)辦公室將於1月22日舉辦首屆新年活動，邀請民眾積極參與。(蔣沙樂辦公室提供)

為迎接2025年農曆蛇年的到來，布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室將於1月22日(周三)，在布碌崙市下城(Downtown Brooklyn)舉辦首屆新年慶祝活動，旨在宣揚亞裔傳統文化；屆時也將頒發表彰給四名對華社做出傑出貢獻的華裔人士或機構，以資鼓勵。

據悉，蔣沙樂辦公室屆時將安排舞獅表演、切燒豬儀式，寓意新的一年風調雨順、闔家幸福，現場還將傳統豐富的亞裔傳統文化元素，出席的民眾不僅能欣賞到文藝表演，還能領取書法家在現場書寫的福字和春聯，貼在家中增添喜慶；而當日接受表彰的四名人士或機構包括前曼哈頓地檢辦公室的助理檢察官莫虎、布碌崙刑事法院的法官廖贊浩、班森賀62分局局長劉志強、以及華人策劃協會，其中莫虎將被授予終身成就獎。

蔣沙樂表示，這將是一場弘揚亞裔傳統文化，以及與社區居民共樂的活動，祈願新的一年充滿福氣安詳，大家都能好運連連，呼籲民眾踴躍參與；活動免費對公眾開放，但民眾需提前註冊保留座位，可瀏覽http://rb.gy/aaewcs。

活動將於22日(周三)下午5時30分許開放入場，屆時會備有茶點和飲品，供來賓們享用，表演節目將於晚上6時45分開始，持續至晚上8時，地點是紐約城市技術學院(City College of Technology)，地址是布碌崙Jay街285號，民眾可搭乘地鐵2、3、4、5號、A、C、F、R地鐵線，也有多個公車路線可直達。

布碌崙 亞裔 地鐵

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