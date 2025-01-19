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陳學理1╱25、鄭永佳1╱26就職禮 歡迎參加

記者馬璿╱紐約報導
陳學理(左二)與鄭永佳(左三)將分別於25、26日於布碌崙舉辦就職典禮。圖為此前兩人於州府奧伯尼宣誓就職。(鄭永佳辦公室提供)
陳學理(左二)與鄭永佳(左三)將分別於25、26日於布碌崙舉辦就職典禮。圖為此前兩人於州府奧伯尼宣誓就職。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)第17選區共和黨州參議員陳學理、以及第49選區共和黨州眾議員鄭永佳，將分別於25日(周六)及26日(周日)在布碌崙(布魯克林)班森賀80街1601號的新越卓高中(New Utrecht Highschool)舉行就職典禮，歡迎民眾觀禮。

陳學理於去年選舉以2萬9164張選票挑戰成功，成為共和黨首位華人州參議員。陳學理表示，就職典禮歡迎社區內的民眾踴躍參與，一同見證華人參政的歷史時刻，也將與社區居民同慶農曆新年。陳學理也將在典禮宣布日後的計畫與政策推動方向，籲社區前來瞭解。

此外，陳學理的辦公室將設址漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)6605號，電話為(718)333-0311，距州眾議員鄭永佳漢密爾頓堡大道6904號辦公室步行僅需5分鐘。

鄭永佳也將隨後在26日同地點舉行就職典禮，他感謝民眾支持讓他有推動法案外，也提出未來將以修改現今的保釋制度、呼籲川普取消堵車費政策，以及降低個人所得稅的預算法案，及反對加稅提案等政策作為主要目標。此外，鄭永佳將提案讓已被定罪兩次的竊盜罪犯，在第三次時以重罪起訴。他另提及，針對目前地鐵的逃票與治安問題，他也將支持重新設計地鐵閘口，和鼓勵國民警衛隊與交通警察巡邏頻率等措施，為社區爭取更優異的生活品質。

陳學理與鄭永佳的就職典禮皆在上午10時半開放民眾入場，11時開始。

共和黨 地鐵 布碌崙

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