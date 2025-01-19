經皇后區大橋北行 未入收費區也被扣9元

許多車主發現從皇后區大橋下層車道行經時，即使沒有向南駕駛進入堵車費收費區段，也可能被自動扣費9元。(記者劉梓祁╱攝影)

自本月初開始實施的曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)爭議不斷，儘管進入60街以下收費區的車輛顯著減少，但許多車主發現從皇后區 大橋(Queensboro Bridge)下層車道行經時，即使沒有向南駕駛，也可能被自動扣費9元。

根據大都會運輸署(MTA)規定，凡進入「曼哈頓60街及以南」區域的車輛，須支付堵車費。然而，實際操作中，從皇后區進入曼哈頓的車主若經過皇后區大橋並短暫穿越60街，即使隨後往北行駛，同樣須支付9元。

同時，從上東城前往皇后區的駕駛，也須在59街附近進入大橋下層車道，但有不少車主指自己被收取費用。此前，有大量駕車人士在網絡上反應，皇后區大橋上下層車道的扣費情況不一。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)17日表示，該辦公室近期接到多起類似的扣費申訴，希望MTA調整皇后區大橋附近的收費設置。他說，「甚至有人稱那是曼哈頓最貴的一個街區，因為車主根本無法繞過這個路段。」

居住在皇后區大橋旁長島市(LIC)的何嘉悅也說，由於家人早已聽聞大橋的收費不清晰問題，若駕車前往曼哈頓的非收費區域，也不會「冒險選擇」經過此橋，而是通過其他路徑繞行。她還表示，皇后區大橋本就道路複雜，不僅有兩層還有許多支路，亂扣費的現象只會令車主更加「頭疼」。

然而，MTA則指出，2019年通過的州法已明確設定收費區範圍，唯獨羅斯福快速路(FDR Drive)及西城快速路(West Side Highway)例外。若要針對皇后區大橋的特殊情況進行調整，必須透過州府修法方能完成。

儘管威廉姆斯本人支持堵車費，但他認為在實際執行層面仍有改進空間。他說：「當下有一個如何人性化處理的問題，或可以通過調整收費攝影機的設置來解決。」威廉姆斯也強調，皇后區在通往大橋的路段應有更明確的告示，提醒車主經哪條車道可能產生費用。