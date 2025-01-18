女租霸狠心殺大樓管理員 遭起訴

皇后區一名大廈管理員在收取拖欠租金時慘遭租戶殺害，皇后區地方檢察官辦公室於17日宣布對嫌犯提出二級謀殺指控。圖為案發地點。(谷歌地圖)

皇后區 一名大廈管理員在收取拖欠租金 時慘遭租戶殺害，遺體被發現塞進該租戶床下的垃圾袋中。皇后區地方檢察官辦公室17日宣布對嫌犯提出二級謀殺指控，若被定罪，嫌犯可能面臨25年至終身監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)17日表示，48歲的嫌犯納瓦羅(Sandra Coto-Navarro)涉嫌14日在秋園丘(Kew Gardens Hills)的公寓內殘忍殺害55歲的大廈管理員波蒂略(Jose Rene Portillo)。據調查，波蒂略當日上午約8時40分進入納瓦羅的公寓，代表房東 收取拖欠的2萬4000元租金，之後失去聯繫。

當天稍晚，波蒂略的親友聯繫警方報案。警方抵達現場後，調取監控錄像，發現波蒂略進入公寓後便未再離開；納瓦羅最初謊稱已支付欠款，並表示波蒂略已經離開。然而，當警方進入其公寓臥室後，驚見波蒂略的遺體被衣物和黑色垃圾袋包裹，塞在床下，現場還散發著漂白劑氣味，地板上還有帶血的拖把和血跡。檢方認為，納瓦羅用金屬管擊打波蒂略的後腦致其死亡，並試圖肢解遺體以掩蓋罪行。

凱茲譴責兇嫌道，「這是一場令人震驚的謀殺案件。嫌疑人不僅殘忍殺害了一名試圖完成職責的管理員，還試圖肢解屍體並清理犯罪現場」；她指，這種行為不僅摧毀了一個家庭，也讓一條生命白白消逝，「暴力解決糾紛的方式，絕不應存在於文明社會中。」

納瓦羅16日晚被提審，面臨二級謀殺罪、篡改證據罪及持有武器罪的指控。法官下令將其無保釋羈押，若罪名成立，她可能面臨25年至終身監禁。

波蒂略的家人對這場悲劇無法接受，他的妻子在納瓦羅被押出警局時用西語怒斥，「你這個惡毒的女人！你殺了我的丈夫，去下地獄吧！」；波蒂略的女兒表示，全家對此事感到震驚，情緒複雜，難以接受這一殘酷事實。

據悉，波蒂略在該大廈工作近十年，與鄰居關係良好；他的離世令整個社區感到悲痛，鄰居們紛紛表示，波蒂略是一名勤勉敬業的好人。