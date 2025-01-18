紐約房地產委員會晚宴 華人租戶場外抗議

紐約房地產委員會近日舉辦年會晚宴，包括華人租戶在內的抗議者在場外示威。(CAAAV提供)

州內最大房地產 遊說組織「紐約房地產委員會」(REBNY)近日舉辦年會，包括唐人街住客協會(CAAAV)在內的數百位租戶在場地外聚集抗議，表達對房地產財團壟斷紐約住房的不滿。

多位抗議人士認為，房地產委員會在2019年至2023年間花費近1400萬元遊說州內政客，批其資金來自民眾的血汗房租與工資，卻用以削弱租客權益、操縱住房政策。唐人街住客協會表示，抗議行動適逢市長候選人繳交競選財務申報之際，凸顯房地產金主對紐約政壇持續而深遠的影響。

根據唐人街住客協會，宣示「拒收房地產政治獻金」的市長候選人曼達尼(Zohran Mamdani)、州眾議員 愛波斯坦(Harvey Epstein)、州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)和市議員高步邇(Gale Brewer)等民選官員，也在抗議活動中表達支持。反對者要求保障租金 管制並撤出房地產財團對政治的干預，並希望房地產委員會等組織停止「侵蝕紐約的住屋正義」。

年會進行期間，租戶在場外舉行「人民盛會」示威，手持「REBNY讓我房租高漲」、「房地產正在扼殺紐約」等標語，並呼籲「全市凍漲四年、租金管制普及」等訴求。唐人街住客協會的代表Vicki Yang表示，「我們不該為了活下去而不斷壓榨自己，紐約人需要一個得以喘息的四年租金凍漲，以及能夠實現夢想的租金管制。」

她強調，希望看到一個「以人為本」的住房體系，而非只為富人服務。唐人街住客協會表示，紐約正面臨嚴峻的生活成本危機，房租飆漲速度是工資增長的七倍，且無家可歸與驅逐率屢創新高。