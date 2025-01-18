紐約20年來老齡人口增53% 亞裔增逾一倍

數據顯示，過去20年中紐約市65歲及以上的老年人口增長了近50萬人、增幅達53%，其中亞裔老年人口增長超過100%。(市長辦公室提供)

根據州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近期公布的最新報告，過去20年中，紐約市 65歲及以上的老年人口增長近50萬人、增幅達53%，增長主要來自亞裔 、西語裔和非洲裔老年人，其中亞裔老年人口增長超過100%，且更多在國外出生的老年人選擇在紐約市定居。

根據報告，2023年紐約市有143萬名65歲及以上的居民，自2000年以來增長了53%，各區的老年居民比例均有上升。盡管新冠疫情導致城市總人口下降，65歲及以上人口從2020年到2023年卻增長6.4%，其中以皇后區增長最為顯著。

此外，從2000年至2023年的紐約市老年人口中，非白人增長19.4%，占總老年人口的61.4%。老年人口增長中的98%來自亞裔、西語裔和非洲裔老年人。亞裔和西語裔老年人口在此期間均增長超過一倍。

報告顯示，在過去十年間，紐約市65歲及以上人口中移民的比例增長了4%，從2013年的46.7%增加到2023年的50.7%。相比之下，全市總人口中的移民比例在同一時期僅增長了0.5%。

另一方面，老年人的經濟狀況不容樂觀，其中愈來愈多老年人尋求就業 ，過去十年間，老年就業人數從20萬人增至28萬6000人。2023年，65歲及以上民眾的家庭中位收入只有4萬6359元，而全市家庭的中位收入為7萬6577元。

61%以上老年租戶的租金負擔占收入的30%或以上，39.5%的老年屋主將30%以上的家庭收入用於住房相關支出；全市老年人貧困率達21.5%，高於全市總體貧困率的18.2%，過去十年間，接受現金援助的老年人比例從10%增至15%。

狄拿波利建議市老人局在2026財年開始額外撥款，否則老年人關鍵服務可能受到影響，包括老年人中心、自然形成的退休社區以及送餐服務等。他表示，自2010財年至今，老人局的支出增速已超過全市總預算的增速，他建議紐約市持續監測老年人口的趨勢，確保服務能反映需求，並改善老年人中心、自然形成的退休社區和家庭護理的參與率。