華埠商業改進區推「打開華埠」立體書 留住歷史火花

由華埠商業改進區出資發表的立體書「打開華埠(Unfolding Chinatown)」在美國華人博物館舉行發布會。(記者曹馨元╱攝影)

由華埠 商業改進區(Chinatown BID)出資發表的立體書「打開華埠(Unfolding Chinatown)」近日在美國華人博物館(MOCA)舉行發布會，及書本製作紀錄片的首映。華埠商改區 執行總監陳作舟表示，這是第一本關於華埠的立體書，而他也希望這本書能像一串耀眼的火花，將華埠介紹給更多人。

立體書由設計師沈星彤主導製作，她以「華埠新年的一天」為主題，在五個場景中，介紹了大東銀行、探花樓、顯聖容天主教堂等華埠地標性建築，也貫穿日夜、穿梭時空，在細節中呈現了華埠熙攘的街頭及歷史風貌。本書製作過程歷時半年，將以公益書本的形式，贈送給學校及文化組織。

沈星彤表示，「打開華埠」不僅概括了本書想要帶給讀者的體驗，更是她製作這本書的心路歷程。來自海南的沈星彤於兩年前，初次以留學生的身分來到華埠。在此之前，她對華埠的印象並不算太好，「以前看到影視劇裡的華埠都是比較黑暗，比較亂的」。從網路上的隻言片語中，窺得的「混亂」華埠，在沈星彤開始切實了解社區後被完全顛覆。

自她與團隊從2024年夏天開始製作「打開華埠」起，沈星彤也花了大量時間穿梭在華埠的大街小巷，與華埠居民有了更多接觸。「華埠變成了我的舒適區，這裡的文化讓我有熟悉又疏離的感覺」，曾在倫敦生活過的沈星彤表示，倫敦的唐人街更像一個胡亂堆砌中國元素的人造城市，但紐約的華埠則是一個更有機、更有人情味的社區，「在這裡的理髮店阿姨還會問我名字是什麼，好像我們之間的關係已經突破了只是有一面之緣的陌生人。」

「打開華埠」是沈星彤創作的第三本立體書。對她來說，能將這本書介紹給美國本地的民眾、尤其華裔 學生，有特殊的意義。「因為我是學插畫的，所以我知道，全世界90%的繪本都是以白人為主角的」，沈星彤認為，能讓在地華裔小孩看到代表他們祖籍國文化、畫著自己形象的立體書，是「打開華埠」能做的最有意義的事。