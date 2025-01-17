應對川普 紐約重申「庇護城市」 立場禁行政機構協助聯邦移民執法

為應對川普的「大規模遣返」威脅，紐約市承諾堅持「庇護城市」原則，禁止市府機構與聯邦移民執法人員合作，並承諾廣泛開展移民法律和權利教育、加強移民法律服務。圖為市長移民服務辦公室主任卡斯楚在市議會作證。(記者許君達╱攝影)

當選總統川普將於20日就職，針對川普「大規模遣返無證移民 」的威脅，紐約市 議會16日舉行聽證，詢問市府移民事務部門針對川普威脅所採取的保護措施。市府方面作證稱，紐約市將繼續堅持「庇護 城市」身分，為所有移民提供法律服務，並正在全市各學校、庇護所或救助機構開展法律教育，向新移民宣講他們的權利。

數據顯示，截至無證客危機爆發前的2022年，紐約市共有超過41萬無證居民。而紐約的地方法律規定，市屬公務機構，包括執法和懲教部門，除非可能被遣返的對象犯有重大暴力犯罪且罪名已成立，否則不得與聯邦的移民執法人員合作抓捕紐約市民。

在聽證會上，市議會移民委員會主席阿維萊斯(Alexa Avilés)向市府移民官員詢問，面對川普的「大規模遣返」威脅，當局是否增加了額外的預防措施。

市長移民服務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)介紹，市長亞當斯(Eric Adams)在最新的指示中，要求市府各部門職員遵守現行的庇護城市法律，還為尚未制定應對預案的部門提供了一份法律指南，以指導其依法應對聯邦移民官員。

卡斯楚在作證時表示，市府已對重要部門的職員進行了全面徹底的訓練，使他們熟悉相關法律。他強調，根據「庇護城市」精神，紐約市屬各行政機構、承包商與合同方，均被禁止協助聯邦移民執法、或使用任何市屬資源配合執法。此外，各機構還被要求，將來自聯邦移民執法部門的所有合作請求予以記錄並存檔。

卡斯楚還介紹，市府方面推出了「移民權利合作社」項目(MOIA Immigrant Rights Collaborative)，進入市內各家庇護設施、宗教慈善機構、學校和其他社區空間，為新移民提供免費講座，讓他們了解紐約市的庇護城市政策以及他們自己所能享受到的各項權利和保護措施。除講座外，MOIA還提供多語種宣傳材料，以應對流傳在移民社區的假訊息。此外，市府已提供了1800萬元投資，將在今年夏季之前建成一座移民法律支持中心，為面臨被遣返威脅的無證居民提供各項法律援助服務。

不過，卡斯楚也承認，雖然採取了多種措施，但市府的權限終究還是無法完全阻止聯邦執法人員的行動，紐約市能做的只有「盡力而為。」