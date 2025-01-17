警員巡邏夜班地鐵 下周一啟動

州長投7700萬元加強地鐵警力，下周起過千名警員夜間巡邏。(州府提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)本周在州情咨文中表示，紐約市 將在未來六個月的試點期內，安排市警(NYPD)在每列夜班地鐵列車中巡邏，以提升遭市民詬病的地鐵治安；她在16日(周四)表示，該計畫將從下周一啟動，在地鐵上增派300名警力，同時部署750名警察至各地鐵站 與月台。

此前，市警已有2500名警員派駐在全市的交通系統。霍楚指出，自去年12月紐約地鐵系統陸續發生多起暴力事件後，州府已採取多項強化安保的措施。她強調說，整體犯罪率實為下降趨勢，但部分重罪傷害與謀殺案的增長，是「真正動搖大家安全感的關鍵。」

根據州府公布消息，試點計畫預計耗資1億5400萬元，由州政府全額負擔，今年度財政預算可先支應7700萬元至3月30日，待新年度預算通過後，將再向州議會申請餘下經費。霍楚強調，現行於白天在地鐵巡邏的市警及國民警衛隊並不會因此減少。

州府還指，本次夜間警力的擴增，主要依靠支付警員加班費來實現。霍楚另提出地鐵治安的其它改進方案，包括在更多地鐵站和月台，裝設明亮的LED照明及監視器，並於部分地鐵站試行加裝月台防護門，降低乘客遭推落軌道的意外風險。

此外，霍楚也宣布，紐約市地鐵中最常出現逃票問題的40個車站，將於2026年底前換裝全新的閘門系統，以遏止逃票情況。市警交通(Transit)分局表示，每列夜間行駛的地鐵車廂最終都會配置兩名警員巡邏，相關任務將分階段執行。

警方在聲明中指出，「第一階段將於下周一正式啟動，預計投入首批100名警員。其餘階段會在未來幾周陸續展開，目標在本月底前全部到位。」霍楚也表示，最終將在每一列於晚間9時至清晨5時間行駛的列車上部署300名警員，另有750名警員將於白天及夜間在各站台及月台巡守。

除了警力增強，霍楚也透露，將增派更多身穿紫色制服的「SOS團隊」進入地鐵。這些由社工與心理健康專業人員組成的隊伍，主要任務是在衝突升溫前介入並加以紓緩，並協助地鐵中的無家可歸者及毒品成癮者前往具備協助資源的安置場所。