華埠射擊會慶54周年 新團隊就職

華埠射擊技術研究會舉辦54周年慶暨會員就職典禮。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠 射擊技術研究會日前在曼哈頓 舉辦第54屆職員就職典禮，共數百人出席；新一屆團隊在紐約中華公所主席朱超然的監誓下完成宣誓就職，蔡韋儀為蟬聯會長，吳志煒為新任會長。

蟬聯會長蔡韋儀對眾人一如既往的信任表示感謝，她將射擊會過去一年所取得的成績歸功於所有團隊成員的努力，讚許成員們無論是在練習場又或比賽時均展現了出色的實力，背後則凝聚著每個人的心血與汗水。

對於未來，她表示，將繼續秉持對於射擊運動的熱情，邀請專業教練，並舉辦更多元化的活動，幫助會員精進射擊技巧；在會外也將繼續舉辦更多有益於社區的活動，以令更多人在華埠射擊技術研究會找到歸屬感。她也鼓勵更多人加入其中，體驗射擊運動的魅力。

除兩位會長外，第54屆領導團隊還包括：總監李柱燊、莫海泰、陳志誠和倪楚勇；堇事長劉俊雄與黃韶鈞；董事李耀洲、楊大衛、謝炳燊、李焕棠、倪達榮、余建業、鄧遐勳以及樓輝立；副會長王文華與林興；監察樓雅珍和李詠明；理事長蘇煥光、李志聯、梁漢本和曾偉康等。

當晚活動中還向本年度射擊比賽獲獎者頒獎，其中精英組曾偉康獲冠軍、譚淦泉獲亞軍、朱超然獲季軍；友誼組蔡韋儀獲冠軍、黎柏雄獲亞軍，江雋嵐獲季軍。兩组獎項分別由黃韶鈞、梁達權與余建業頒發。