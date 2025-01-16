華裔歷史學家李江琳辭世 好友追悼：她是理性學者也是「情種」

李江琳追思會在紐約藏人社區中心舉辦，其親友及同道紛紛到場緬懷。(本報記者╱攝影)

美國華裔歷史學者、研究當代西藏歷史專家李江琳因病不治，於2024年平安夜在美國喬治亞州家中辭世，享年68歲。藏人駐北美代表處與中國婦權組織，日前在紐約藏人社區中心聯合舉辦李江琳追思會，其生前好友、同道等到場，共同緬懷這位良師益友。

李江琳1988年留學美國，獲雙碩士學位後在紐約公共圖書館工作，2004年起研究西藏問題，2007年以來持續研究西藏流亡史，在印度 和尼泊爾訪問了17個西藏難民定居點，採訪了300多名來自西藏三區(指安多、康區、衛藏三區)的難民，她著有「1959：拉薩！——達賴喇嘛如何出走」、「當鐵鳥在天空飛翔：1956—1962青藏高原上的秘密戰爭」等六本歷史書籍，為當代西藏歷史研究留下寶貴的遺產。

追思會上，在噶丹寺北學院的前領經員朗傑次仁格西祈禱祝願、以及匯集李江琳生前各階段照片的視頻播放過後，多位親友及同道紛紛哀悼。

李占宏代讀李江琳丈夫丁鴻富的悼詞表示，2009年她辭去工作，專注當代西藏歷史研究，她之所以辭職，是因為那段歷史的親歷者、老一代西藏流亡難民都已垂垂老矣，搜集親歷者口述歷史的時間窗口正在關閉。她在沒有任何學術機構支持以及基金會贊助的情況下，每年都自費前往印度和尼泊爾獨立研究。他陪同她在印度和尼泊爾尋找流亡藏人時，也親眼看到「她柔弱身軀中的堅韌」，她在記錄採訪對象的敘述時從不流淚，控制情緒專注於提問細節，而只有在夜間整理資料的時候，才痛痛快快地流下眼淚，「2024年生病期間，她想過很多。她幾次要我以後轉告大家，請大家原諒她，她自己已經從心底裡原諒了此生交往過的所有人。」

中國婦權創辦人張菁表示，兩人有深厚的友情，也有許多共同點，她們都出身於中共 幹部家庭，都成了「中共眼中逆經叛道的反賊」，都是中國文化意涵中有家不能歸的孤魂野鬼。李江琳是個理性的學者，也是個有情有義的「情種」，這分姐妹情將被自己永遠銘記。

藏人行政中央駐北美代表辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措表示，李江琳的著作在還原歷史原貌的同時，也使更多人了解被掩蓋的真相，不少人都向他反映，從她的書中首次了解到西藏當代歷史的複雜性和深刻性，感謝她對藏人的貢獻。

紐約新澤西 西藏人協會、獨立中文筆會、中間道路民眾運動組織紐約新澤西分會、華語青年挺藏會代表等亦到場發言。