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華裔青年訪史島老人院 演奏送關懷

記者顏潔恩╱紐約報導
史島青少年藝術小組的三名華裔少女日前到丁香湖老人院表演。(郭庭柯提供)
史島青少年藝術小組的三名華裔少女日前到丁香湖老人院表演。(郭庭柯提供)

史泰登島青少年藝術小組的多名成員，日前造訪位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，帶來中西樂器的音樂演奏表演，贏得現場熱烈的掌聲。

位於Fanning街25號的該家老人院擁有不少華裔長者，當地多個藝術組織、非營利機構每年都會趁假日期間到老人院舉辦相關活動；史島青少年藝術小組的主任郭庭柯指出，假日季是和家人團聚的日子，但中心內還有很多無法回家的老人家，希望藉助這樣的活動給予他們陪伴，減少落寞的感覺。

當日的演出由三名華裔少女準備和完成，分別彈奏了長笛、小提琴、以及薩克斯風等樂器，帶來多首經典曲目，最後一起合唱「祝你新年快樂」，然後分發小禮物給在座的長者們；老人中心的管理層形容，長者們很享受聆聽這些歌曲，還大讚表演者們技巧嫻熟、台風頗穩，結束後仍覺得意猶未盡，對演出很是投入且滿意。管理層也對小組的青少年們表達感激之情，知道他們都是抽空，過來義務表演，非常難得。

據郭庭柯介紹，史島青少年藝術小組於十年前成立，旨在讓擁有藝術天分的華裔青少年有表演的平台，成立後吸引不少青少年的加入，後來也積極推廣慈善事業，開始到島上各個地點表演；他表示，該小組漸漸變成一個大家庭，除了表演外也能讓學生們培養社交能力和圈子，目前還在招收青少年，有意加入的青少年，可撥打(917)846-1058查詢詳情。

華裔 老人中心 史泰登島

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