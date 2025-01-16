斯靜格競選市長 肅清市府腐敗 不再自稱進步派 轉而支持SHSAT

前市主計長斯靜格啟動2025年市長競選，承諾治理貪腐、加強警力、開發可負擔住房以及支持優質教育等。(斯靜格競選團隊提供)

前市主計長斯靜格(Scott Stringer)16日宣布啟動市長競選，並喊出「肅清腐敗、重建官員政治道德和市民對政府的信任」口號。他在接受本報專訪時，表示與上次參選相比，他不再將自己定義為「進步派」，並承諾要增加警察編制、支持擴展精英教育並保留特殊高中入學(SHSAT )考試。

斯靜格四年前以進步派之姿參選市長，但在民主黨初選第一輪投票中僅排在第五位，黯淡出局。此次捲土重來，靜格拒絕用「進步派」或「溫和派」的標籤定義自己。他表示，他只有「民主黨人」一個身分屬性，「不是共和黨，也從未曾是社會主義者」。

他表示自己關心小商業，無法容忍市民缺乏安全感的現狀，因此公共安全是紐約市當前全民關注的議題。斯靜格提出用「智慧警務」的概念更有效地配置警力，同時也市警(NYPD)需要增加至少3000名警員。

在受訪時，他指責亞當斯 (Eric Adams)市府的警局被各種貪腐醜聞包圍，卻無法幫助社區解決最需要解決的問題。他表示，當前警察人數達到空前不足的程度，「我們卻花了13億元在警察加班費上，為甚麼不用這些資源多招聘警察？我們需要一個能明智地預防犯罪的市長，而不是只會宣稱自己對犯罪者多麼嚴厲、卻無力阻止犯罪行為氾濫的市長。」

而針對華人社區普遍關注的優等教育問題，他表示，每個孩子接受教育的途徑都應該順暢，除了保障基礎教育外，他也會加強優等教育，讓不同水平的學童都能有學可求。與上次選舉中在特殊高中入學考試(SHSAT)問題上閃爍其詞不同，斯靜格本次受訪時明確表示，支持SHSAT考試制度的存續。

斯靜格競選綱領中另一重點政見是擴大可負擔住房的開發和保障。在談到華社關注的遊民 所問題時，斯靜格表示，為何單身男性遊民被大量安排在亞裔社區內的問題，他會儘量找出原因。他強調，可負擔住房與遊民所是完全不同的概念，可負擔住房的建設不會犧牲周邊社區的安全感，保障性住房愈多，新建遊民所的需求就愈少。

此外，針對當前亞當斯市府大量成員身陷貪腐醜聞甚至官司的問題，斯靜格還提出了他的「反腐路線圖」，其中的措施包括終結「權錢政治」(Pay-to-Play Politics)、加強政府承包商審查並限制外國勢力影響、加強政府透明度以及關閉退休政客與遊說機構之間的「旋轉門」等。